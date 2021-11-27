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台灣今年經濟成長率預測值上修至6.09% 近11年新高

記者江睿智／綜合報導
主計總處上修今年經濟成長率至6.09%，創近11年新高，預測明年經濟成長率4.15%。（本報資料照片）
主計總處上修今年經濟成長率至6.09%，創近11年新高，預測明年經濟成長率4.15%。（本報資料照片）

台灣的行政院主計總處26日公布最新經濟預測，上修台灣今年全年經濟成長率預測值至6.09%，創下2011年以來、近11年新高紀錄，並預測明年經濟成長率為4.15%。主計總處表示，景氣持續擴張，且內需和外需均衡發展。

主計總處副主計長蔡鴻坤指出，近年台灣經濟成長率表現佳，主要是拜過去幾年進行民間投資之賜，這期民間投資就會帶動下一期出口，今年、明年都將持續榮景。

蔡鴻坤並指出，若觀察各產業附加價值率，亦即每100元新台幣(約3.5美元)營業額所創造的GDP，製造業2020年附加價值率達32.28%，創歷年新高紀錄。這也代表著近年來台灣高毛利製造業積極在台擴廠投資的成果。

主計總處預測，今年經濟成長率突破6%，為6.09%，較8月預測值上修0.21個百分點；並預測明年經濟成長率為4.15%，較8月上修0.46個百分點，上修幅度相當大，蔡鴻坤認為，明年內外需皆成長。

他進一步指出，明年各部門都上修，民間投資更是推升經濟成長的主力，是上修今、明兩年經濟成長率的主因。

他表示，今年第4季民間投資實質成長18.2%，較原預測上修7.8個百分點。併計今年前三季後，全年成長18.88%，亦較原預測上修6.99個百分點，更創下2011年以來最大漲幅。明年擴增產態勢延續，惟基數較高，預測成長2.52%。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰說，前一波民間投資大潮是落在2010年，該年民間投資成長率達27.34%，主要是之前因全球金融海嘯，民間投資低迷，基期偏低，致2010年民間投資暴增。但這一波民間投資成長力道不歇，去年明年民間投資成長4.53%，今年仍繼續成長18.88%。

在外需方面，主計總處指出，全球疫情漸獲控制，經濟活動逐步回復正常，5G、車用電子、高效能運算、物聯網等新興應用需求暢旺，國內半導體廠與台商回流產能擴增，帶動出口，預測明年商品出口達4721億美元，年增6.14%。

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