限電再起 江蘇、浙江等化工大省淪重災區

中國限電對台商的影響絕不容小覷。（美聯社）

中國 「限電、停產」危機捲土重來，新一輪限電重災區主要在江蘇、浙江等多個化工大省，以及發布重汙染天氣警報被迫拉閘限電的川渝等多晶矽產業重鎮。

其中，電子業聚集的江蘇昆山，11月開始採取隔周三天限電停產，每個工作天嚴控用電負荷在保留負荷以下，避免逾限電紅線。昆山台協表示，已協調地方政府全力確保台廠供電維持正常。

不過，昆山台商坦言，新一波缺電危機一旦持續到年底，還將面臨年度排碳目標檢驗，加上年底製造旺季趕工，恐難逃被限電危機。

人民網報導，受煤價上漲、天氣變冷影響，江浙一帶多個地區電力供需緊張，電力部門因此下發今冬明春有序用電規定，主要針對工廠限電，民生用電不會受限制。

中國石油 石化雜誌報導，據沖壓構件大廠昆山英力股份指出，當地部門短信通知，從11月開始每個月的第一周前三天限電停產，第二周全負荷生產，第三周前三天限電停產，第四周全負荷生產，昆山工廠未來每個月將間斷性臨時停產六天，當地相關部門也要求每天工業生產用電必須控制在保留負荷以下。

紡織業集聚的江蘇南通，也發布新的能耗雙控用電安排，從11月到12月限令工業園區輪流開停產，面臨限電升級，南通紡織業反映，年底趕貨壓力大，營運雪上加霜。

此外，安徽阜陽、浙江台州、蒼南等多地也接到新限電指令。安徽針對重點工業園區執行周五到周日全天停電、園區停產。浙江蒼南採分批限停電，包括小規模工廠和民生企業視用電情況一輪一調整；高壓用電製造業則限定開三停三。

塗料採購網報導，業界反應，江蘇、浙江等眾多化工重鎮限電限產仍在持續進行，且今年年末二個月也已安排限停產。對於目前用電嚴峻形勢，部分化工企業表示，熬過了原料漲價、疫情 停工，本以為年末能好好趕工，沒想到限電捲土重來，「做幾天又得停幾天，根本沒法正常生產，雙11接的單子也沒法正常趕工，擔心做不出來產品沒法交貨。」

除了煤電供需吃緊的江浙，飽受空氣重汙染的川渝地區，也因環保加強能耗雙控，停工限產接踵而至。

騰訊新聞報導，山西及四川等多區域先後發布重陽汙染天氣預報，地方拉閘限電，為保護環境再度停工限產。這一波治汙限電，有機矽、多晶矽等企業受到衝擊。

36氪報導，中國國家發改委價格司近日召開煤電企業座談會，與會企業反映，在市場失靈、煤炭價格不正常上漲下，要求官方加強調控監管，引導煤炭價格回歸合理區間，完善煤炭市場價格形成機制，有效杜絕缺電停產。