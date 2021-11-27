我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

限電再起 江蘇、浙江等化工大省淪重災區

記者戴瑞芬／綜合報導
中國限電對台商的影響絕不容小覷。（美聯社）
中國限電對台商的影響絕不容小覷。（美聯社）

中國「限電、停產」危機捲土重來，新一輪限電重災區主要在江蘇、浙江等多個化工大省，以及發布重汙染天氣警報被迫拉閘限電的川渝等多晶矽產業重鎮。

其中，電子業聚集的江蘇昆山，11月開始採取隔周三天限電停產，每個工作天嚴控用電負荷在保留負荷以下，避免逾限電紅線。昆山台協表示，已協調地方政府全力確保台廠供電維持正常。

不過，昆山台商坦言，新一波缺電危機一旦持續到年底，還將面臨年度排碳目標檢驗，加上年底製造旺季趕工，恐難逃被限電危機。

人民網報導，受煤價上漲、天氣變冷影響，江浙一帶多個地區電力供需緊張，電力部門因此下發今冬明春有序用電規定，主要針對工廠限電，民生用電不會受限制。

中國石油石化雜誌報導，據沖壓構件大廠昆山英力股份指出，當地部門短信通知，從11月開始每個月的第一周前三天限電停產，第二周全負荷生產，第三周前三天限電停產，第四周全負荷生產，昆山工廠未來每個月將間斷性臨時停產六天，當地相關部門也要求每天工業生產用電必須控制在保留負荷以下。

紡織業集聚的江蘇南通，也發布新的能耗雙控用電安排，從11月到12月限令工業園區輪流開停產，面臨限電升級，南通紡織業反映，年底趕貨壓力大，營運雪上加霜。

此外，安徽阜陽、浙江台州、蒼南等多地也接到新限電指令。安徽針對重點工業園區執行周五到周日全天停電、園區停產。浙江蒼南採分批限停電，包括小規模工廠和民生企業視用電情況一輪一調整；高壓用電製造業則限定開三停三。

塗料採購網報導，業界反應，江蘇、浙江等眾多化工重鎮限電限產仍在持續進行，且今年年末二個月也已安排限停產。對於目前用電嚴峻形勢，部分化工企業表示，熬過了原料漲價、疫情停工，本以為年末能好好趕工，沒想到限電捲土重來，「做幾天又得停幾天，根本沒法正常生產，雙11接的單子也沒法正常趕工，擔心做不出來產品沒法交貨。」

除了煤電供需吃緊的江浙，飽受空氣重汙染的川渝地區，也因環保加強能耗雙控，停工限產接踵而至。

騰訊新聞報導，山西及四川等多區域先後發布重陽汙染天氣預報，地方拉閘限電，為保護環境再度停工限產。這一波治汙限電，有機矽、多晶矽等企業受到衝擊。

36氪報導，中國國家發改委價格司近日召開煤電企業座談會，與會企業反映，在市場失靈、煤炭價格不正常上漲下，要求官方加強調控監管，引導煤炭價格回歸合理區間，完善煤炭市場價格形成機制，有效杜絕缺電停產。

中國 石油 疫情

上一則

台灣今年經濟成長率預測值上修至6.09% 近11年新高

下一則

新變種病毒現身 道指崩逾900點 旅遊相關股受到打擊最大

延伸閱讀

阿里巴巴、浙江國資擬接手紫光 將砸500億人民幣

阿里巴巴、浙江國資擬接手紫光 將砸500億人民幣
中國缺電危機暫解 「有序用電」喊停

中國缺電危機暫解 「有序用電」喊停
中國缺電危機暫告解除 多地已停止「有序用電」

中國缺電危機暫告解除 多地已停止「有序用電」
江蘇46公里外海發生5.0地震 南京、上海有感

江蘇46公里外海發生5.0地震 南京、上海有感

熱門新聞

近來汽油價格飆漲促使更多美國消費者前往售價比一般加油站便宜的好市多加油 。美聯社

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

2021-11-21 09:56
亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社

亞馬遜若分拆 貝佐斯身價再添900億美元

2021-11-20 07:11
航運資料公司表示，最近幾周少了關於中國水域船舶的資料，專家擔心，缺乏從中國出口的運輸數據，可能會為全球供應鏈帶來壓力。圖為上海洋山深水港。路透

全球供應鏈再爆新難題 中國水域船隻從全球追蹤器消失

2021-11-24 07:19
南非發現變異頻繁的新冠病毒新變種瓦解投資人信心，觸動全球股市大跌，美股道瓊指數26日盤初狂瀉約900點。美聯社

變種病毒嚇趴全球股市 恐懼vs.理智誰贏？

2021-11-26 10:37
南非發現令人談之色變的新冠病毒新變異株。這個利空消息使26日成為全球股市的「黑色」星期五。(路透)

全球股市「黑五」日 緊盯標普500是否跌破這價位

2021-11-26 09:49
市場預期明年升息機率提高。（路透）

鮑爾變鷹派？ 市場：Fed明年升息3次

2021-11-23 15:43

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆