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中打造國家級綠色交易所 搶全球碳排放市場話語權

記者陳政錄／綜合報導

在力推2030碳達峰、2060碳中和「雙碳」目標的背景下，中國持續加強在全球碳排放交易市場的話語權。

據中國國務院26日發布的「支持北京城市副中心高質量發展」意見，明確提出要推動北京綠色交易所，在承擔全國自願減排等碳交易中心功能的基礎上，升級為面向全球的國家級綠色交易所，建設綠色金融和可持續金融中心。

意見提到，要在支持北京城市副中心高質量發展的同時，加快發展綠色金融，創新金融產品，支持碳達峰碳中和行動及技術研發。中國國務院文件還指出，要鼓勵金融機構依法設立綠色金融專門機構，設立國際綠色投資集團。

據了解，北京綠色交易所成立於2008年，原名「北京環境交易所」，今年9月中旬，在當局加碼能耗雙控、推動綠色低碳下，更名「北京綠色交易所」，成為北京首家以綠色資產交易為特徵的地方金融基礎設施，並推動承建全國自願減排交易中心，展開綠色電力交易試點等功能。

隨18大報告要求，將生態文明建設放到突出地位，以及「雙碳」目標提出以來，北京綠色交易所功能、地位不斷提升，2013年碳排放權市場開市，2017年加入中國全國碳排放交易體系。

北京綠色交易所董事綦久竑說，展望未來，中國碳市場還有兩個關鍵里程碑，一是隨中國核證減排（CCER）政策，建立統一的碳抵消市場，二是隨碳期貨的推出，逐步建立金融化的碳市場。

「21世紀經濟報導」稱，目前中國生態環境部正組織修訂「溫室氣體自願減排交易管理暫行辦法」，國務院年度立法工作計畫中，「碳排放權交易管理條例」也已列入擬制定、修訂清單，將為中國碳市場提供有力的法律保障。

北京 中國 國務院

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