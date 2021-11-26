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中國加強打擊汙染 環境生態賠償額超過90億

記者陳政錄／綜合報導
中國近年來積極強化生態環境治理。圖為近日飛抵湖南洞庭湖溼地過冬的天鵝。(新華社)
中國近年來積極強化生態環境治理。圖為近日飛抵湖南洞庭湖溼地過冬的天鵝。(新華社)

中國打擊汙染的力度持續加強。在25日舉辦的記者會上，中國生態環境部宣布，將按計畫推動在黃河保護、噪聲汙染、海洋環境、氣候變化、生態環境監測、生物多樣性保護等多領域的法規制定和修訂，並完善嚴懲重罰制度，進一步完善生態環境違法行為的法律責任。

中國生態環境部也在會上揭露，截至本月底，全國各地共辦理7600多件生態環境賠償案件，涉及的賠償金額超過人民幣90億元（約14億美元），推動治理和修復了一批受損的生態環境，包括社會關注的祁連山青海境內木里煤礦的生態破壞案件。

中國生態環境部法規與標準司司長別濤表示，「十四五」期間，將進一步強化生態環境立法工作，為深入打好汙染防治攻堅戰提供更為全面、更為有力的法治保障。

重點領域包括：黃河保護、噪聲汙染防治、海洋環生態境保護、生態環境影響評價、氣候變化應對、生態環境監測、生物多樣性保護、電磁輻射污染防治等。

他預告，官方將完善嚴懲重罰制度，進一步完善生態環境違法行為的法律責任。同時，擴大企業和個人的「雙罰制」，以及按日計罰、信用懲戒等懲處機制的適用範圍。

對於碳達峰、碳中和目標，中國生態環境部應對氣候變化司副司長陸新明補充，近期各地推出文件，對風電、太陽能等新能源和可再生能源項目相關碳指標進行限制。他強調，溫室氣體自願減排交易是全國性交易，地方不應該推出與國家有關政策相悖的地方保護政策。

近日，中國生態環境部就「關於進一步加強重金屬污染防控的意見（徵求意見稿）」公開徵求意見。意見提出，到2025年，中國重點行業產業結構進一步優化，全國重點行業重點重金屬汙染物排放量要比2020年下降5%以上。

中國

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