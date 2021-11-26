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美擴大封鎖中半導體 國科微電子等指標廠被列黑名單

編譯黃淑玲、記者李孟珊／綜合報導

美國商務部24日公布最新貿易黑名單，與過往主要鎖定通訊、資安、安控等領域不同的是，國科微電子、新華三半導體等中國快閃記憶體（Flash）控制IC指標廠赫然入列，凸顯中國存儲關鍵晶片廠已進入美方雷達管制區，群聯、安國、慧榮等台資快閃記憶體控制IC廠產業地位大增，受惠大。

美國商務部以基於國家安全及外交政策考量為由，將中科微電子、國科微電子、新華三半導體公司、西安航天華迅科技、蘇州雲芯微電子科技等五家中企列入實體清單。另有三家中企被指獲取或試圖獲取新興技術供中國軍方應用，包括合肥微尺度物質科學國家研究中心、國盾量子、上海國盾量子信息技術公司。

這波新名單當中的企業，多數都與過往一樣，著重網通、資安、安控等領域，涉及國家安全議題而遭美方管制，但國科微電子、新華三半導體等中國快閃記憶體控制晶片指標廠赫然入列，引發關注。業界研判，此舉意味美方觀察到存儲關鍵IC牽動資料存儲的安全性，牽動資安、國防等領域甚大，因而開始關注相關中企。

其中，國科微是中國重要的晶片開發商，主要提供儲存控制晶片等產品，並與中國快閃記憶體大廠有深度合作；新華三半導體更與中國NAND晶片大廠長江存儲關係深厚，不僅批量採購長江存儲64層快閃記憶體顆粒，並達成長期供貨採購共識，藉此彰顯國科微加大投入自主固態硬碟（SSD）市場。

儘管中國快閃記憶體控制晶片市占規模仍不大，但此事引起市場高度關注。

市場認為，中國存儲關鍵IC已進入美方雷達管制區，群聯、安國、慧榮等台資快閃記憶體控制晶片大廠產業地位大增。

群聯指出，目前產品仍供不應求，每天被客戶追著跑，並且為此向NAND晶片原廠要求明年能取得比今年更多的量，在5G無線高速傳輸技術的普及帶動下，NAND儲存市場將維持沒有天花板的成長潛力。

中國 晶片 資安

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