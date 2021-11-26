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中國推動「自動駕駛出租車」 百度最大贏家

記者陳政錄／綜合報導

中國推動「自動駕駛出租車（計程車）」進入商業化收費階段，百度是最大贏家。北京亦莊經濟開發區25日宣布，正式開放中國首個自動駕駛出行服務商業化試點，百度和小馬智行成為首批獲得經營執照的兩家企業。

網路巨擘百度在北京測試自動駕駛已久，小馬智行也是百度與日本豐田汽車支持的新創公司，在獲得中國監管機構批准後，就在北京亦莊經開區的60平方公里範圍內，推出收費的自動駕駛出行服務，象徵中國自駕車服務已從測試示範階段，邁入商業化發展。

據了解，百度和小馬智行在初期將投入不超過100輛自動駕駛車輛，在採取市場化定價機制下，向乘客開啟體驗收費服務，目前規畫共有700個站點可以上下車，自動駕駛出租車將可以在這700個站點讓乘客搭乘。

百度自動駕駛商業運營負責人王勝男說，自動駕駛服務會接受市場的檢驗，用戶是否願意為服務埋單，也是建立良性的競爭機制，把自動駕駛推向真正的出行服務中，往前邁進了一步。

北京經濟技術開發區管委會副主任孔磊說，今年4月，北京市高級別自動駕駛示範區設立以來，已率先發布無人配送車上路、高速公路測試、無人化測試等政策，截至目前，累計安全測試里程接近300萬公里。

央視報導，現階段百度和小馬智行提供的自動駕駛出租車服務，更像是搭公車，乘客需要在設置好的站點乘車，而不是在任意的定位位置，另車上仍設有「安全員」。百度公司解釋，選擇的推薦上車點，是規避違停區域，還有相應的綠化帶，以及事故的高頻率發生區。

報導引述北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室常務副主任捷菲表示，不久前，當地已開始進行自動駕駛「無人化」試點。也就是說在主駕位置將沒有安全員，真正實現「無人駕駛」。

她說，自動駕駛的無人化分為三個階段，分別是主駕無人、副駕無人和車外遠程（監控），企業在達到上一個門檻的要求，同時經過了測試合格之後才可以展開下一個階段。

百度 北京 中國

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