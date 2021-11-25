太陽能屋頂發電市場估上兆人民幣 房企搶進布局

在碳中和政策推動下，太陽能屋頂發電專案被業界預測擁有1兆人民幣（約1564億美元）市場用量，也吸引了眾多投資 方入局，尤其是擁有大量物業的房企也開始將目光轉向自家的屋頂，包括萬科、世茂、新城、萬達等大房企都已入局或者宣稱推進屋頂分散式太陽能發電項目。

中國房地產報報導，萬科公司日前在投資者互動平台表示，公司物流業務已經就倉儲物流太陽能屋頂開展相關行動，目前已完成部分園區分散式太陽能的論證，將逐步統籌研究落地方案。

萬科早在2018年就開始與英利、晶科先後合作成立BIPV（太陽能建築一體化）方面的聯合實驗室，促進技術成果轉化在雄安新區落地，此外深圳的萬科大樓在12年前就使用太陽能發電。

世茂股份於10月20日與陽光中科簽署「世茂商業體系光伏開發戰略合作框架協議」，把福建石獅世茂摩天城作為太陽能發電首個試點建築，協議約定，石獅世茂摩天城商業屋頂將安裝約6000平方公尺的太陽能方陣，為購物中心場內200多家商店、餐廳、室內遊樂園 、電影院 等場所提供清潔電力。

而萬達也即將推出商業綜合體屋頂太陽能項目，第一批共選了八個項目試點，目前在招投標過程中，分別是酒泉萬達、南京建鄴萬達、太原萬達廣場、海口秀英萬達廣場、赤峰紅山萬達廣場、東營東城萬達廣場、西安高新萬達廣場、天津濱海萬達廣場。