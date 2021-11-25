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抖音母公司「字節跳動」 擬分拆房產業務

記者陳政錄／綜合報導
字節跳動擬分拆房產業務─幸福里。（取材自微博）
字節跳動擬分拆房產業務─幸福里。（取材自微博）

抖音母公司「字節跳動」持續聚焦主業抖音等六大業務板塊，擬分拆旗下房產業務─幸福里，並將引進戰略投資者，包括紅杉中國、萬科及碧桂園都有機會入股。這也是字節跳動成立以來，擬首次嘗試業務分拆。

澎湃新聞引述知情人士表示，字節跳動將拆分旗下房產業務「幸福里」，已啟動了融資計畫，將引入外部戰略股東、獨立發展。幸福里成立於2018年，前身為字節跳動旗下今日頭條的房產頻道，後發展為房地產相關訊息平台。

值得注意的是，幸福里於今年9月起，推出「幸福號」邀請相關領域創作者入駐，更於10月收購北京麥田房產旗下一家子公司，以取得房地產仲介牌照，和在北京以外城市新設分公司，外界關注是否和中國現有房地產訊息平台如貝殼找房、房多多等形成競爭局面。

據報導，幸福里從字節跳動分拆案已在討論中，因為字節認為房產業務與自身主營業務關聯度不高，潛在投資人包括紅杉中國、中金，萬科、碧桂園等。

現在並不是字節跳動擴張的好時機。在同策研究院研究總監宋紅衛看來，行業調控、市場下行，房地產資訊服務平台營運也面臨較大的壓力；其次，房地產行業資訊平台競爭激烈，原本盈利水平不高。

事實上，今日頭條和抖音營運成長已有放緩跡象，字節跳動商業化產品部日前曾召開全員大會，會上提到字節跳動中國業務（不含電商業務）的廣告收入過去半年停止增長，而廣告是字節跳動收入的主要來源。會上提到，來自抖音的收入已經停止增長，而今日頭條則接近虧損邊緣。

字條跳動近期屢次進行組織結構調整，包括字節跳動新CEO梁汝波上任後，發布實行業務線BU化（Business Unit，業務單元），成立六個業務板塊：抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok。

房地產 抖音 中國

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