小米出貨銳減 衝擊台廠供應鏈

全球電子業缺料重創智慧手機 產業，中國最大、全球前三大智慧手機品牌小米 總裁王翔透露，缺料導致小米智慧手機出貨減少一、二千萬支。法人以小米年出貨量約1.8億支至1.9億支估算，最大影響恐銳減逾一成，衝擊聯發科、英業達等供應鏈。

小米是繼蘋果 之後，又一重量級品牌手機大廠出貨受缺料影響。蘋果財務長梅斯特里日前於財報會議上坦言，部分蘋果產品的等待時間比公司預料的更久，供應鏈受阻導致蘋果上季營收損失60億美元，本季可能會更嚴重。

王翔接受日經等外媒訪問時表示，缺料導致小米明年上半年仍會面臨比較大的挑戰，下半年供應可能好過上半年，「我們出貨量減少的核心原因就是缺貨造成的。」

小米近年積極拓市有成，目前旗下共有小米（Mi）、紅米（Redmi）、POCO、黑鯊（Black Shark）等四個品牌。在華為手機業務停擺之後，小米成功搶食華為市占，市調機構IDC先前統計，小米今年第二季曾首次超越蘋果，成為全球第二大手機品牌廠，僅次於三星，但第三季又被蘋果超車，退居第三。

業界原本普遍預期，小米今年智慧手機出貨量可望超過1.9億支，寫新猷，市調機構集邦科技（TrendForce）原本更一度看好小米擁有海外市場開拓較早優勢，隨著全球疫情逐漸獲得控制，海外銷售成長有望推升小米明年出貨量年增逾15%，並首度突破2億支大關、達2.2億支，但如今出現變數。

王翔坦言，受晶片缺貨影響，小米智慧手機出貨量將比預期少約1000萬到2000萬支。此外，今年下半年4G產品處於極度短缺狀態，「小米受此影響還是相當大的。」

王翔的一席話，透露缺料讓小米此手機目標出貨量添增變數，台廠當中，聯發科提供小米手機晶片，英業達負責小米手機代工，都將受影響。

其中，以聯發科和小米關係最受關注。小米大量採用聯發科手機晶片，是聯發科的重量級客戶，小米近年市占率大躍進，也讓聯發科營運跟著旺。

雙方最近的合作當中，小米新款11T系列5G旗艦手機，就有搭載聯發科6奈米製程的天璣1200-Ultra處理器，即將在印度發表中階新機紅米Note 11T，預料也將採用聯發科天璣810處理器，雙方合作從入門到高階機種一應俱全，隨著小米大砍出貨，預料聯發科也將受衝擊。

不過，聯發科仍對後市充滿信心，看好明年營運表現，主因5G晶片出貨量或平均單價（ASP）都將持續提升，直接挹注營運穩健成長。