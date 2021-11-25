我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

小米出貨銳減 衝擊台廠供應鏈

記者李孟珊、謝艾莉／綜合報導

全球電子業缺料重創智慧手機產業，中國最大、全球前三大智慧手機品牌小米總裁王翔透露，缺料導致小米智慧手機出貨減少一、二千萬支。法人以小米年出貨量約1.8億支至1.9億支估算，最大影響恐銳減逾一成，衝擊聯發科、英業達等供應鏈。

小米是繼蘋果之後，又一重量級品牌手機大廠出貨受缺料影響。蘋果財務長梅斯特里日前於財報會議上坦言，部分蘋果產品的等待時間比公司預料的更久，供應鏈受阻導致蘋果上季營收損失60億美元，本季可能會更嚴重。

王翔接受日經等外媒訪問時表示，缺料導致小米明年上半年仍會面臨比較大的挑戰，下半年供應可能好過上半年，「我們出貨量減少的核心原因就是缺貨造成的。」

小米近年積極拓市有成，目前旗下共有小米（Mi）、紅米（Redmi）、POCO、黑鯊（Black Shark）等四個品牌。在華為手機業務停擺之後，小米成功搶食華為市占，市調機構IDC先前統計，小米今年第二季曾首次超越蘋果，成為全球第二大手機品牌廠，僅次於三星，但第三季又被蘋果超車，退居第三。

業界原本普遍預期，小米今年智慧手機出貨量可望超過1.9億支，寫新猷，市調機構集邦科技（TrendForce）原本更一度看好小米擁有海外市場開拓較早優勢，隨著全球疫情逐漸獲得控制，海外銷售成長有望推升小米明年出貨量年增逾15%，並首度突破2億支大關、達2.2億支，但如今出現變數。

王翔坦言，受晶片缺貨影響，小米智慧手機出貨量將比預期少約1000萬到2000萬支。此外，今年下半年4G產品處於極度短缺狀態，「小米受此影響還是相當大的。」

王翔的一席話，透露缺料讓小米此手機目標出貨量添增變數，台廠當中，聯發科提供小米手機晶片，英業達負責小米手機代工，都將受影響。

其中，以聯發科和小米關係最受關注。小米大量採用聯發科手機晶片，是聯發科的重量級客戶，小米近年市占率大躍進，也讓聯發科營運跟著旺。

雙方最近的合作當中，小米新款11T系列5G旗艦手機，就有搭載聯發科6奈米製程的天璣1200-Ultra處理器，即將在印度發表中階新機紅米Note 11T，預料也將採用聯發科天璣810處理器，雙方合作從入門到高階機種一應俱全，隨著小米大砍出貨，預料聯發科也將受衝擊。

不過，聯發科仍對後市充滿信心，看好明年營運表現，主因5G晶片出貨量或平均單價（ASP）都將持續提升，直接挹注營運穩健成長。

小米 手機 蘋果

上一則

升息幅度不夠大 紐元匯價仍走貶

下一則

抖音母公司「字節跳動」 擬分拆房產業務

延伸閱讀

蘋果推「自助維修計畫」庫克：若你擅長就自己動手吧

蘋果推「自助維修計畫」庫克：若你擅長就自己動手吧
小米Q3犀利 淨利大賺8.1億美元

小米Q3犀利 淨利大賺8.1億美元
科技股穩定 蘋果創新高 那指可望續漲

科技股穩定 蘋果創新高 那指可望續漲
中國手機「快速充電」領先 小米比iPhone快五倍

中國手機「快速充電」領先 小米比iPhone快五倍

熱門新聞

近來汽油價格飆漲促使更多美國消費者前往售價比一般加油站便宜的好市多加油 。美聯社

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

2021-11-21 09:56
美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

2021-11-17 09:26
在疫情顛覆物流業之前投資集散箱航運的公司，獲致了豐厚報酬。（路透）

供應鏈混亂讓華爾街賺大錢 航運股好日子還有多長？

2021-11-18 23:42
亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社

亞馬遜若分拆 貝佐斯身價再添900億美元

2021-11-20 07:11
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)

還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

2021-11-18 10:08
航運資料公司表示，最近幾周少了關於中國水域船舶的資料，專家擔心，缺乏從中國出口的運輸數據，可能會為全球供應鏈帶來壓力。圖為上海洋山深水港。路透

全球供應鏈再爆新難題 中國水域船隻從全球追蹤器消失

2021-11-24 07:19

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光