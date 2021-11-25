晶圓雙雄中國廠區 啟動擴產

中國 晶圓代工龍頭中芯國際積極大擴產之際，台灣 晶圓雙雄台積電 與聯電也啟動中國廠區擴產計畫，其中，台積電以南京廠為主，聯電則涵蓋蘇州和艦與廈門聯芯，搶食晶圓代工成熟製程供不應求商機。

台積電在台灣本地擴充之外，全球包含日本、美國以及中國都有擴產計畫。其中，中國主要是南京廠擴充28奈米產能。台積電日前法說會提到，南京廠已於2017年建成，第一期廠房2020年第三季開始量產，目前已經達到月產2.5萬片16奈米技術的產能。

台積電規畫，將採用28奈米製程進一步擴大在南京的業務，以支持客戶迫切的需求，預計於2022年下半年開始量產，並在2023年中時，將月產能由目前的2.5萬片拉升至4萬片。

長遠來看，台積電預期，28奈米技術將成為嵌入式記憶體（embedded memory）應用的最佳技術選擇， 對於28奈米技術的結構性需求亦將來自多種特殊製程技術。

聯電目前旗下擁有12座晶圓廠，包含一座6吋、四座12吋和七座8吋廠，截至去年第四季底，合計每季產能為231.1萬片約當8吋晶圓。

聯電在兩岸都有產能擴充計畫，台灣部分，南科Fab 12A P5廠區擴產的1萬片產能，將在明年第二季到位；P6擴產的2.75萬片產能，則從2023年第二季起陸續投產。

至於蘇州和艦8吋廠，預計到明年第三季每月增加1萬片產能，增幅13%；12吋晶圓廠廈門聯芯產能則已達第一階段滿載2.75萬片規模，目前將以提升一廠營運效率為主。

聯電財務長劉啟東透露，廈門聯芯目前毛利率仍低於公司平均水準，但預期今年廈門聯芯可望達到單季轉盈，全年有機會損益兩平，明年可望獲利。