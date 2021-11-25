發電過剩電網消化不良 中國屋頂太陽能紛暫緩建設

中國多地暫緩屋頂太陽能發電案概況

中國 一窩蜂力推整縣屋頂分散式太陽能發電政策，引發太陽能發電量過剩問題，電網消化不良，無法將電力送出去，近期包括河南 鄧州、湖南常德、廣東韶關已宣布暫緩太陽能發電建設。太陽能發電供過於求的隱憂浮現。

為加快推廣屋頂分散式太陽能發電，中國國家能源局綜合司今年6月就印發「關於報送整縣（市、區）屋頂分散式光伏開發試點方案的通知」；截至9月，已有高達676個縣列入屋頂分散式太陽能開發試點名單。

澎湃新聞報導，湖南省常德市發改委11月5日發布「關於暫停新增光伏發電專案備案的通知」，常德市發改委能源處的一位負責人指出，暫停的原因之一，是先前對擬建的企業進行初步調查，發現需要建設的項目，遠超過電網的消化吸納能力。

廣東省韶關市7月30日發出的「關於進一步明確暫緩屋頂光伏專案備案工作要求的通知」，韶關市發改局電力科一位工作人員表示，先前有不少企業紛紛申請安裝，但因為電網容量問題和安全問題，目前已一縣一區完成排查工作，預計今年12月初力爭恢復備案。

為了避免一窩蜂搶建造成供過於求及品質出現問題，河南省發改委11月22日印發通知，要求平穩有序推進屋頂太陽能發電建設，並要引導牽頭企業和產業鏈上下游企業按照市場化原則加強合作，避免出現圈而不建、虛假宣傳、無資質建設等擾亂市場秩序行為。

作為試點地區的河南省鄧州市目前已踩下剎車，在11月1日印發「關於暫停我市部分屋頂光伏專案工作的通知」，決定暫停全市的屋頂太陽能項目，並且強調開發建設工作由市級統籌，嚴禁企業擾亂當地的屋頂試點開發工作。

鄧州市發改委一名工作人員指出，一些小公司和農戶簽署合約，安裝太陽能設施存在安全隱患，後期維護也難，所以暫停屋頂太陽能項目工作，目前已開始統一招標，十多家企業參與競標，最終會有二到四個公司得標，統一負責營運。