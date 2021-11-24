小米Q3犀利 淨利大賺8.1億美元

小米集團第3季淨利潤為人民幣52億元，交出不錯的成績。圖為小米董座雷軍。（中通社）

小米 集團23日公布第3季財報，營收人民幣781億元（約122.9億美元），年增8.2%，經調整淨利潤人民幣52億元（約8.1億美元），年增25.4%。

小米集團董事長雷軍表示， 雖然受缺芯（手機晶片 短缺）影響很大，小米集團依然交出不錯的答卷。

小米集團預估今年全年手機出貨量約1.9億支，手機晶片短缺現象將在2022年得到緩解，尤其是在下半年。

雷軍總結第3季財報表現時說，穩健增長，未來可期，穩定朝這個速度發展，成為全球第一指日可待。

正從手機製造要跨界造車的小米集團，在港交所公告第3季財報指出，智能手機業務營收達人民幣478億元（約75.2億美元），毛利率12.8%，年增4.4個百分點。

小米也透露，智能電動汽車預計將於2024年上半年正式量產，目前團隊成員已超過500人。

小米指出，受到全球核心零部件供應短缺的影響，小米第3季智能手機出貨量仍達到4390萬支，較去年同期減少5.79%；毛利率12.8%，年增加4.4個百分點。

其中，境外市場收入達人民幣409億元（約64.3億美元），在總收入中佔比52.4%，主要是小米在應對晶片短缺下，在全球市場進行資源配置，因地制宜加深通路建設，確保市場地位。

此外，受到海運物流等因素的影響，小米在IoT與生活消費產品業務收入約人民幣209億元（約32.9億美元），年增15.5%，創單季歷史新高。

小米統計截至9月底，已連接的IoT設備，不包括智能手機、平板及筆記本電腦，首次突破4億個，擁有五件及以上連接至AIoT平台的設備的用戶數超過800萬個。

此外，小米在互聯網服務收入達到人民幣73億元（約11.4億美元），再創單季歷史新高， 年增27.1%，互聯網業務毛利率73.6%，年增13.1個百分點。

小米稱，9月全球小米作業系統（MIUI）月活躍用戶數約4.86億個，截至11月22日，MIUI在大陸新增月活躍用戶數1865萬個，全球新增月活躍用戶數1億個，全球月活躍用戶數已正式突破5億個。

雷軍在微博表示，這是小米「手機×AIoT戰略」的新里程碑，也是11年來小米和全球米粉的歷史性時刻。