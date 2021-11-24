中國擬課數據稅 劍指阿里、騰訊等網路平台巨頭

北京政府擬推動課徵「數據稅」，對象是擁有大量數據的阿里巴巴、騰訊等網路平台巨頭阿里巴巴。（新華社）

在對相關行業展開「反壟斷」整治後，日經新聞報導，眾多跡象顯示，北京政府擬推動課徵「數據稅（data tax）」，對象是擁有大量數據的阿里巴巴、騰訊等網路平台巨頭。

報導還稱，這種做法可能與中共 推動「共同富裕」等目標有關。在此之前，今年10月，前重慶市長黃奇帆在上海外灘金融峰會上，大力提倡對企業收集用戶數據得來的營收 ，應以20%到30%的比率回歸給整體社會。

由於黃奇帆曾任中共經濟政策官員，加上他曾說國家應擁有數據的管轄權和交易權，而非網路公司，因此日經報導稱，這顯示中國 當局很可能正在考慮這項計畫。

今年以來，中國對網路相關行業的監管愈來愈深入，阿里巴巴、騰訊、百度都被判處過反壟斷罰款；10月，中國發布「十四五」電子商務發展規劃時，也提到要加緊對網路企業的監管，預估網路平台企業在今年面臨一波波的監管浪潮後，明年還可能會再遇到更多衝擊。

據了解，阿里巴巴、騰訊等大型科技企業，都保存大量的用戶資料，在這之前業界傳出企業出售客戶資料與非法使用資料的做法，已引起民眾的不滿，官方也進一步加強各種監管措施，甚至對阿里巴巴開出天價罰單，導致網路平台企業獲利表現普遍不佳。

阿里巴巴及京東集團日前公布的第3季財報顯示，阿里巴巴淨利潤人民幣285.2億元（約44.8億美元），年減39%；京東則是由盈轉虧，單季虧損人民幣28億元（約4.4億美元），兩大網路巨頭雙雙獲利不佳，雖然公司的說法都是對於研發及基礎設施的投資增加導致獲利衰退，但業界普遍認為，官方的強監管措施，導致營運成本提高可能也是重要因素。