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鐵礦砂大漲 台灣中鋼：鋼市春節後迎新動能

記者吳秉鍇、編譯葉亭均／綜合報導

鐵礦砂大漲，鋼市迎新動能。大連商品交易所近三個交易日的鐵礦砂期貨拉漲近15%，針對原料行情回穩，中鋼認為鋼價將進入築底階段，而在市場信心逐步重建下，該公司看好春節、北京冬奧落幕後需求會顯著升溫，帶動鋼市進入新一波成長期。

大連、新加坡的鐵礦砂期貨行情近日不約而同掀起漲勢，尤其23日兩個交易所盤中均幾乎一度攻上漲停價，引起市場高度關注。

業界認為，中國寶鋼盤價變化將是一大重要指標，若該業者明年1月盤價以平盤定調，將可預期其明年2月有望重新以漲盤開出，迎接鋼市需求榮景的到來。

新加坡交易的鐵礦砂期貨23日盤中飆漲10%，報每噸104.6美元，之後漲幅縮小，報每噸99.2美元。大連鐵礦砂期貨移度大漲9.9%，為9月30日來最大單日漲幅，收盤漲幅收斂至7.8%，成為每噸人民幣587元（91.96美元）。

前此，中國調控政策連發，導致鐵礦砂期貨價格在短短兩個月內跌逾五成。

中鋼表示，中國為達成「碳達峰、碳中和」及明年2月登場的冬奧「北京藍」目標，下令鋼鐵業下半年減產，估計粗鋼減產至少30%，約6000萬公噸，全年鋼鐵產量將降至10.6億公噸以下，而依中國前10月的粗鋼產量數字來看將能達標。

上述情況凸顯出目前中國港口的鐵礦砂庫存正處於1.5億公噸高水準，比平常每月的1.2至1.3億公噸高出許多；這也意味著成品庫存水位偏低。

目前原料期貨出現反轉訊號，中鋼並認為，目前美國、中國正相繼投入2.3兆美元、10.6兆人民幣（約1.6兆美元）擴大新基建計畫，引領全球用鋼需求將持續升溫，依往年春節過後均會有一波庫存回補的需求旺季，鋼品重返上行軌道時間點，有機會落在北京冬奧結束後啟動。

中國 北京 新加坡

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