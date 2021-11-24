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沃爾瑪在中國首家門市將熄燈 6年關超過80家

記者陳政錄／綜合報導
沃爾瑪中國首家賣場深圳洪湖沃爾瑪將於本月底關門停業。取自新零售財經媒體平台
沃爾瑪中國首家賣場深圳洪湖沃爾瑪將於本月底關門停業。取自新零售財經媒體平台

全球量販巨頭沃爾瑪中國業務正在萎縮。據中國零售業媒體平台「零售圈」訊息顯示，沃爾瑪25年前進軍中國，在深圳羅湖區開設的首家門市將於本月底熄燈。統計近6年來，沃爾瑪在中國關店數量已超過80家。

報導稱，過去外資超市麥德龍、家樂福、沃爾瑪大舉搶占中國市場版圖，如今隨電商興盛、本土業者崛起、租金上揚，麥德龍和家樂福的中國業務相繼被物美、蘇寧收購，沃爾瑪關店速度也越來越快。

「零售圈」統計，截止2021年6月31日，僅上半年，沃爾瑪在中國關門數量達到11家，近6年時間，關店數量高達80多家。

為因應中國市場，沃爾瑪曾在電商等領域做出多次嘗試，後來選擇與京東、騰訊合作，另自2012年開始，沃爾瑪平均每兩年就撤換一位中國區總裁，「賣身」傳聞更持續不斷。

值得注意的是，在沃爾瑪量販店大舉關店的同時，隨中國近年量販倉儲式會員店風氣興起，沃爾瑪旗下的山姆會員店開始加快展店步伐；截至2021年4月，山姆會員店在中國有32家門市，預計到2022年底達到40到45家。

山姆會員店表示，將保持每年展店4到5家的速度。媒體報導稱，山姆會員店是中國最早的倉儲式會員店之一，隨近年Costco入局上海，盒馬鮮生、永輝超市和其他本土業者也開出倉儲式會員店，若山姆能力保市場，或能成為沃爾瑪未來在中國市場的解藥。

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