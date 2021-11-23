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台積7奈米助陣 聯發科推8K電視晶片

記者尹慧中、鐘惠玲╱台北23日電

聯發科22日與晶圓代工龍頭台積電共同宣布，雙方合作推出全球首顆採用7奈米技術生產的8K數位電視旗艦系統單晶片（SoC）Pentonic 2000，預計採用該晶片的新世代旗艦8K電視，將於明年在全球市場推出。外界預期，聯發科搶先推出8K數位電視晶片，有助於穩固智慧電視晶片版圖龍頭地位。

除了外界注目的手機晶片，電視晶片也是聯發科的四大產品線主軸之一。聯發科強調，其Pentonic智慧電視平台擁有五關鍵技術，包括顯示、音訊、AI、廣播與連結，可協助全球品牌打造功能強大的大螢幕智慧電視。

Pentonic 2000晶片採用台積電7奈米製程生產，強調可提供超高效能表現與卓越功耗效率，並具備多項強大功能，包括高速人工智慧引擎、動態畫質補償及消除、多功能視訊編碼解碼，以及子母畫面技術等。

台積電指出，相較於應用於消費性電子產品的16奈米製程技術，7奈米製程技術速度提升30％，功耗降低55％，邏輯密度增加超過三倍，可支持消費性電子裝置裡強大的邊緣人工智慧處理多項任務，且除了運算效能升級，7奈米製程的節能特性，更進一步為消費性電子產品設計提供散熱優勢。

聯發科長期都在台積電投片，雙方擁有緊密而良好的合作關係。聯發科副總經理暨智慧家居事業群總經理張豫臺表示，聯發科在智慧電視晶片領域長期居執牛耳地位，是電視廠商可靠的合作夥伴。旗艦商品Pentonic 2000的推出，將推動智慧電視革新，很高興在與台積電長久合作的歷史中，締造此最新的里程碑，未來也期待有更多的技術突破。

晶片 台積電 人工智慧

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