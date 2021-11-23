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大基金爆內線疑雲 兩岸企業關注

記者林宸誼／綜合報導

中共中央紀委國家監委網站公告，負責國家積體電路產業投資基金（簡稱大基金）投資運作唯一管理單位─華芯投資管理原副總裁高松濤涉嫌嚴重違法，目前正在接受監察調查，疑似在2017年任職期間捲入上市公司匯頂科技有關的內線交易案。

由於大基金是中國突破半導體「卡脖子」技術的重要資金來源，匯頂科技又是聯發科轉投資公司，此內線交易案受到兩岸企業關注。

根據中央紀委國家監委網公布的簡歷，高松濤2019年11月至今任中國國家製造業轉型升級基金股份有限公司總經理。國家製造業轉型升級基金股份有限公司成立於2019年，目標規模人民幣1472億元（約231.7億美元）。

證券時報報導，國家製造業轉型升級基金相關負責人22日表示，目前基金正常運作，沒有受到影響；至於高松濤職位是否保留，該負責人表示目前無法回答，以公告為準。

科創板日報報導，股權結構顯示，這家投資管理機構對外投資了兩家基金，一是國家積體電路產業投資基金股份有限公司，國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司，俗稱，「大基金」一期和二期。

不過，華芯投資在「大基金」一期和二期中的持股比率並不高。其中「大基金」一期僅持股0.12156%，二期為0.07348%，但卻是「大基金」的唯一管理人。

根據一份於2019年12月在中國證監會網站上公布的行政處罰決定書，高松濤在2017年任職期間捲入了一起與上市公司匯頂科技有關的內線交易案。

在內線信息敏感期內，高松濤卻與王萍有過九次通話和一次簡訊聯絡，之後，王萍使用開立的三個帳戶，於2017年9月22日至2017年11月16日買入「匯頂科技」合計45.17萬股，成交金額人民幣4696.74萬元（約739.4億美元）。中國證監會認為，王萍的證券交易活動與內幕信息高度吻合，交易行為明顯異常，且王萍是高松濤的下屬，離職後保持密切聯繫，因此不能排除王萍從高松濤手裡獲得內幕信息的嫌疑，故對王萍處以人民幣55萬元（約8.6萬美元）罰款。

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