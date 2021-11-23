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百信銀涉壟斷挨罰 中國銀行業反壟斷第一案

記者陳政錄／綜合報導

中國國家市場監管總局最新一則行政處罰決定書指出，百度旗下福建百度博瑞網路科技有限公司，與中國中信銀行新設合營企業「百信銀行」，違反「反壟斷法」相關規定，兩股東分別罰款人民幣50萬元（合計人民幣100萬元，約15.7萬美元）。這是中國銀行業反壟斷第一案。

中國國家反壟斷局掛牌後，中國加快各領域的執法腳步。

據「界面新聞」報導，處罰書所指的百度和中信銀行合營企業，為雙方在2015年簽訂協議，2017年9月5日共同成立的百信銀行，是中國首家法人獨立直銷銀行，百度和中信銀行分別持有其30%、70%股權。

處罰書顯示，經過調查，百信銀行成立前未依法申報，違反「反壟斷法」第21條，構成違法實施的經營者集中，但不具有排除、限制競爭的效果。根據相關評估，決定分別給予百度、中信銀行人民幣50萬元罰款的行政處罰。

福建百度博瑞是2011年成立，位在福建福州的網路科技公司，涉及業務包括電子商物系統的設計與開發、商務諮詢、投資諮詢等，法定代表人為百度CEO李彥宏；中信銀行則是中國第七大銀行，是香港中資金融股的八行五保之一，總部位在北京

百度 中國 北京

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