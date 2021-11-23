我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

中國直播平台帶貨王 10小時狂撈1.5億美元

記者戴瑞芬／綜合報導
主播蛋蛋在快手賣貨節十小時內達成1.5億美元網站成交金額，獲得新一屆帶貨王稱號。（取材自微博）
主播蛋蛋在快手賣貨節十小時內達成1.5億美元網站成交金額，獲得新一屆帶貨王稱號。（取材自微博）

中國直播平台新人輩出，今年雙11讓李佳琦、薇婭倍感威脅的新一代帶貨王，已呼之欲出，快手一哥「辛巴」的辛選團隊旗下主播蛋蛋，在快手賣貨節挑戰時帶貨人民幣4.7億元（約7399萬美元） ，且十小時內達成人民幣10億元（約1.5億美元）網站成交金額（GMV）挑戰，獲得新一屆帶貨王稱號。

疫情持續，助推直播帶貨快速增長，按照5%-20%的佣金計算，一場直播一般主播人民幣上百萬甚至千萬元的帶貨量，就能帶來人民幣數萬至數十萬元的收入，平台的頭部主播每個月有人民幣上百萬收入比比皆是，因此很多人都想在直播帶貨的風口挖一桶金，下海當主播帶貨多如過江之鯽。

蛋蛋是「95後」的新晉頭部主播，加入「辛巴」的辛選團隊兩年，2019年首場直播的GMV僅為人民幣2400萬元（約377.8萬美元），2020年她成為快手全網直播帶貨TOP4主播，全年帶貨銷售總額僅次於薇婭、李佳琦、辛巴。至今在快手累積已有4200萬粉絲，因此今年她有志更上一層樓，挑戰新一屆帶貨王。

快手賣貨節當天，蛋蛋在直播間最高同時在線人數67萬，總觀看量超2000萬人次，最終以人民幣4.7億元的銷售額，成為全網首屈一指的帶貨王。

蛋蛋從「辛巴」的徒弟，成了「 女辛巴」，直播平台上一代新人換舊人。根據天下網商報導，快手一哥「辛巴」，3月份時因糖水燕窩事件而消失百天，回歸直播後深陷流量焦慮，9月跟10月連續兩次因為出言不遜被快手官方封禁，解封後傳出有意交棒。「辛巴」團隊旗下的蛋蛋也因此被寄予厚望。

贏得新一屆帶貨王的蛋蛋，躋身直播平台頭部主播，寫下麻雀變鳳凰的傳奇，齊魯晚報曾評論那些「想成為薇婭的帶貨主播們」，指他們冀望成為直播領域裡的頭部，不再只是主播，而是與知名品牌出聯名產品，成為產品代言人，還是綜藝節目力邀的主咖，各界名人將排著隊來到他們的直播間，待遇和地位不亞於當紅大明星。

疫情 中國

上一則

今年熱門IPO個股 Rivian、Affirm和Roblox等一夕遭棄

下一則

中國直播電商平台 抖音、快手、淘寶3巨頭鼎立

延伸閱讀

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子
許紹洋直播帶貨標錯價傳倒賠 網友質疑是劇本

許紹洋直播帶貨標錯價傳倒賠 網友質疑是劇本
2網路女主播逃稅共罰9000萬 雪梨是王思聰前女友

2網路女主播逃稅共罰9000萬 雪梨是王思聰前女友
中國查偷逃稅 開鍘2網紅主播 共罰9千萬人民幣

中國查偷逃稅 開鍘2網紅主播 共罰9千萬人民幣

熱門新聞

近來汽油價格飆漲促使更多美國消費者前往售價比一般加油站便宜的好市多加油 。美聯社

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

2021-11-21 09:56
美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

2021-11-17 09:26
在疫情顛覆物流業之前投資集散箱航運的公司，獲致了豐厚報酬。（路透）

供應鏈混亂讓華爾街賺大錢 航運股好日子還有多長？

2021-11-18 23:42
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)

還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

2021-11-18 10:08
亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社

亞馬遜若分拆 貝佐斯身價再添900億美元

2021-11-20 07:11
在全球市值最大晶片製造商輝達(Nvidia)和多家零售商公布強勁的獲利業績後，史坦普500指數震盪走升。(美聯社)

輝達推升科技 史指震盪翻升

2021-11-18 16:43

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭