中國直播平台帶貨王 10小時狂撈1.5億美元

主播蛋蛋在快手賣貨節十小時內達成1.5億美元網站成交金額，獲得新一屆帶貨王稱號。（取材自微博）

中國 直播平台新人輩出，今年雙11讓李佳琦、薇婭倍感威脅的新一代帶貨王，已呼之欲出，快手一哥「辛巴」的辛選團隊旗下主播蛋蛋，在快手賣貨節挑戰時帶貨人民幣4.7億元（約7399萬美元） ，且十小時內達成人民幣10億元（約1.5億美元）網站成交金額（GMV）挑戰，獲得新一屆帶貨王稱號。

疫情 持續，助推直播帶貨快速增長，按照5%-20%的佣金計算，一場直播一般主播人民幣上百萬甚至千萬元的帶貨量，就能帶來人民幣數萬至數十萬元的收入，平台的頭部主播每個月有人民幣上百萬收入比比皆是，因此很多人都想在直播帶貨的風口挖一桶金，下海當主播帶貨多如過江之鯽。

蛋蛋是「95後」的新晉頭部主播，加入「辛巴」的辛選團隊兩年，2019年首場直播的GMV僅為人民幣2400萬元（約377.8萬美元），2020年她成為快手全網直播帶貨TOP4主播，全年帶貨銷售總額僅次於薇婭、李佳琦、辛巴。至今在快手累積已有4200萬粉絲，因此今年她有志更上一層樓，挑戰新一屆帶貨王。

快手賣貨節當天，蛋蛋在直播間最高同時在線人數67萬，總觀看量超2000萬人次，最終以人民幣4.7億元的銷售額，成為全網首屈一指的帶貨王。

蛋蛋從「辛巴」的徒弟，成了「 女辛巴」，直播平台上一代新人換舊人。根據天下網商報導，快手一哥「辛巴」，3月份時因糖水燕窩事件而消失百天，回歸直播後深陷流量焦慮，9月跟10月連續兩次因為出言不遜被快手官方封禁，解封後傳出有意交棒。「辛巴」團隊旗下的蛋蛋也因此被寄予厚望。

贏得新一屆帶貨王的蛋蛋，躋身直播平台頭部主播，寫下麻雀變鳳凰的傳奇，齊魯晚報曾評論那些「想成為薇婭的帶貨主播們」，指他們冀望成為直播領域裡的頭部，不再只是主播，而是與知名品牌出聯名產品，成為產品代言人，還是綜藝節目力邀的主咖，各界名人將排著隊來到他們的直播間，待遇和地位不亞於當紅大明星。