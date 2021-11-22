彭博：中國地產債最糟階段或已結束

彭博資訊報導，跡象顯示北京當局將放寬房地產業的信貸管制。 路透

愈來愈多跡象顯示，北京 當局將進一步鬆綁信用管制，放鬆對開發商債務的管控，以因應經濟成長趨緩，中國房地產 公司的困境或許終於觸底。

彭博資訊報導，中國人民銀行（人行）在19日發布的最新貨幣政策報告中，刪除「不搞大水漫灌」等關鍵措辭，引發市場關注。此舉可能是人行釋出的強烈信號，顯示通膨率上升雖可能妨礙人行大幅放寬貨幣政策，但信用環境可能變得更「友善」。

最近幾周當局採取一系列措施，讓房地產公司獲得喘息空間，以解決流動性困境，包括放鬆許多城市的土地拍賣規則，以及結束資產抵押債券（ABS）發行的三個月凍結期。

投資人迫不急待對最新形勢做出反應，彭博一項高風險中國地產債指數的殖利率，上周降至20%左右，比本月稍早的25%低；地產股19日也大幅走高，原因是市場傳出銀行將擴大向房地產業核發新貸款的消息。

這不代表未來體質最差的企業不會倒債，但從現在起規模可能會縮小。相較於混亂、直接違約，房地產業者面臨債務逾期問題時，採用陽光城集團債券交換等替代解決方案的可能性升高。

恒大集團 仍「大到不能倒」，且恒大迄今確實一直設法避免違約。最近幾周，恒大透過出售資產、創辦人自掏腰包等方式籌資，顯示恒大終於意識到北京當局要其自行解決問題的信號。

對北京當局來說，放鬆政策的回報是恒大將能逐步化解風險，這段過程會非常緩慢，對市場和經濟的廣泛影響也將愈來愈不明顯。