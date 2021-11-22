中國反壟斷 罰阿里、騰訊、百度、京東、滴滴、美團等

中國反壟斷，開罰騰訊。（中新社）

中國 近來頻頻揮舞反壟斷大刀，市場監管總局20日公布，根據反壟斷法對43起未依法申報違法實施經營者集中案件立案調查，對每起涉案企業均處以人民幣50萬元（約7.8萬美元）罰款，而涉案企業包括阿里、騰訊、百度 、京東等。

經濟觀察報報導，其中阿里與騰訊的涉及到的收購案最多，都是12起，阿里的被處罰案件包括收購高德、收購餓了麼等知名併購案，其餘是百度3起，京東、滴滴、美團均為2起。

匯業律師事務所高級合夥人、反壟斷合規法律專家潘志成表示，這次集中處罰有兩個契機，首先是國家反壟斷局正式成立，其次是反壟斷法修正正在徵集意見，業界預期修法會在近期完成，而且可以肯定，處罰標準相對目前的上限門檻人民幣50萬元將會大幅提高。

市場監管總局指出，這次遭罰的43起案件均違反了反壟斷法第21條，構成未依法申報違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。日前根據反壟斷法第48條、49條作出行政處罰決定，對涉案企業分別處以人民幣50萬元罰款。

澎湃新聞報導，需要指出的是，未依法申報違法實施經營者集中」與「二選一」等壟斷經營類案件，性質上也有很大不同。

觀察者網報導，這次對43家涉案企業均處人民幣50萬元罰款的行政處罰，是相對比較輕的處理；之前的反壟斷法規定，對於許多平台經營企業是否需要集中申報並不明確，尤其是一些涉及VIE架構的企業。

所謂VIE架搆即可變利益實體（Variable Interest Entities），特別是針對中國互聯網企業創始人為了海外融資和上市便利，會在海外避稅港成立外資企業，再透過特定協議實際控制在中國註冊的企業。這次行政處罰等於是宣告一網打盡。

值得注意的是，中國國務院 於11月15日任命甘霖為國家反壟斷局局長，甘霖曾力推反壟斷法修訂，人民日報報導，她在11月9日表示，現在中國經濟社會快速發展，現行的反壟斷法當中的部分條款已經不能完全適應現在和將來的需要。