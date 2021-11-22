台幣匯率強升 央行成受災戶

超強勢的新台幣匯率不只讓出口大廠哀鴻遍野，就連央行也淪為匯損受災大戶。（本報系資料庫）【作者：羅秀鳳，日期：2021-11-22，數位典藏序號：20210305230101028】

台灣 出口景氣史上最旺，激勵新台幣匯率 強升，讓新台幣站上「最強亞幣」寶座；但超強勢的新台幣匯率不只讓出口大廠哀鴻遍野，就連中央銀行也淪為匯損受災大戶；據統計，自2016年至2020年這五年，央行 外匯存底有四年都有外匯資產評價損失，今年截至8月底，評價損失已達5410.35億台幣（約192.8億美元）。

根據立法院最新報告，央行外匯存底運用產生的外匯資產評價損益結果，自2016年至2020年間，除2018年有評價利益4238.61億元台幣（約151億美元）外，其餘年度皆產生外匯資產評價損失。

其中，2016年外匯資產評價損失為5049.63億元台幣（約179.9億美元）、2017年更是破兆元台幣大關、飆上1兆1563.08億元台幣（約412億美元），2020年因新台幣持續升值，使外匯資產評價損失擴增至7971.92億元台幣（約284億美元），較2019年的4878.48億元台幣（約173億美元），大幅增加3093.44億元台幣（約110.2億美元），增幅達63.41%；今年截至8月底，外匯資產評價損益達到5410.35億元台幣（約192.8億美元）。

立院報告指出，去年國際主要國家為緩和新型冠狀病毒肺炎疫情影響，持續採行寬鬆貨幣政策，致新台幣匯率波動加劇，央行為維持匯率穩定，去年下半年及全年淨買匯分別為352億美元及391億美元，去年底持有外匯存底5299.11億美元，較前年底的4781.26億美元增加517.85億美元，增幅達10.83%；至今年8月底則增加至5435.78億美元。

該報告認為，今年8月底止，央行外匯資產評價損失已達5410.35億元台幣（約192.8億美元），但央行所提兌換損失準備504億元台幣（約17.9億美元）未及評價損失的10%，以8月底台灣外匯存底5435.78億美元的規模而言也明顯不足。

該報告表示，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。央行在考量安全性、流動性及收益性等原則下，應適時評估國際金融情勢發展，動態調整外匯存底的投資組合。

另外，央行持有外匯資產主要為提供我國對外交易流動性，挹注國際收支需求，目的在於調節供需，維持有秩序的外匯市場，雖其對外匯資產管理非首重收益性，但仍應依國際經濟金融情勢強化因應匯率波動的風險承擔能力，以促進財務穩健及維持金融穩定。