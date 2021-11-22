中國救經濟 提房企融資白名單 十多家大咖業者度過危機

房地產企業保持現金流的穩定至關重要，打開增量融資通道，才能改善企業的流動性問題。（Getty Image）

恒大欠債引發中國房地產 企業危機連環爆，官方為止血救經濟，傳為房地產企業開出融資 「白名單」。河南第一房企建業集團因澇災爆出逾人民幣50億元（約7.8億美元）的資金缺口，近日獲中原銀行人民幣百億（約15.7億美元）融資及時雨，是繼保利發展、招商蛇口等十多家中國房企，在銀行間債券市場進行融資後，又一指標房地產企業度過債務危機。

市場傳出，銀行為對給予專項支持，列出房企「融資白名單」，包括保利發展、中海地產、中國金茂、首創集團、綠地控股、金地集團、華僑城、華潤置業及其他符合要求的優質地方國有房地產企業，雖部分業者表示，「沒聽說過」；不過，中國指數研究院一份最新的風險測試結果明確提到，「房地產行業整體抗風險能力降低，抗風險更強的國企正受到更多金融機構關注。」

建業集團公告顯示，集團和中原銀行簽署戰略合作協議，後者意向為建業集團提供總額不超過人民幣100億元的綜合融資服務。

在此之前，這家掛牌港交所的河南房地產龍頭，因7月當地發生特大洪災，於9月向官方提出總額約人民幣50億元的損失報告，被解讀為「求救信」。雖後來建業集團總裁王俊表示，損失得到控制，債務可用自有資金償還，但仍引發外界關注。

與此同時，上海清算所披露，綠城房地產集團擬募資人民幣20億元（約3.1億美元），用於償還已發行的債務融資工具和銀行貸款，另廈門象嶼集團發布2021年度第12期超短期融資券募集說明書，發行金額上限為人民幣20億元。

中國證券報報導，在此之前，中國已有保利發展、招商蛇口等十多家房地產企業，於11月以來在銀行間債券市場融資，如發行中期票據，被投資者視作房企融資環境寬鬆的信號。

中國銀保監會數據顯示，當前房地產合理貸款需求得到滿足，10月底，銀行業金融機構房地產貸款年增長8.2%，個人住房貸款中90%以上用於支持首套房。中信建投指出，中央多次釋放房地產金融政策訊號，如今，多家金融機構披露的數據也印證了融資邊際改善的趨勢，預計第4季中國房企融資及個人貸款將得到改善。