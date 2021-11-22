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船運堵塞 聖誕禮物自中國包機來美 不少直接到中國取貨

財經新聞組／綜合報導
美國聖誕禮物到中國包機送貨。（取材自中國日報）
美國聖誕禮物到中國包機送貨。（取材自中國日報）

黑色星期五和聖誕購物季逼近，美國玩具商TY近一個半月以來，在中美間包機150多個航班，從深圳、廣州、上海等地起飛，將毛絨玩具帶到美國，第一財經報導，包括Nike、Levi 、UA、adidas、UGG等鞋履、服裝品牌製造商，都使用昂貴的空運，來繞過擁擠的港口或補充庫存。

另據報導，美國港口擁堵的情形仍未好轉，難以進港的貨物積壓造成供應鏈緊張，為零售商的庫存帶來沉重壓力。為保障商品供應，一些小型美企不得不另闢蹊徑。近期美國不少小型企業決定直接跑到中國親自取貨，以避開港口擁堵造成的供應延遲。

國際航空運輸協會信息顯示，雖然空運一向比海運更昂貴，但供應鏈瓶頸正在推高海運成本並縮小差距：疫情前，空運成本是海運的12倍以上；但截至今年9月，僅貴了3倍。

據TY表示，空運每架航班的成本在150萬~200萬美元之間。

一財經報導，牛津經濟研究院經濟學家亨特（Tim Hunter）表示，全球供應鏈中斷將在本季（今年第4季）達到頂峰，供應鏈中斷問題現在正在緩解，估計全球運費在一個月內有所下降。

業內分析顯示，在海運方面到2022年年底能趨於基本正常。如果是從中國市場來看的話，明年春節之後，從業人員壓力會小一點。

此外，觀察者網引述美國全國廣播公司（NBC）報導，新澤西州的線上嬰兒用品商店Pish Posh Baby過去只會偶爾在中國採購產品，到中國進貨也只是瞄準製造商提供折扣的機會以節省開支。但在美國供應鏈危機的衝擊下，這家商店已經改變進貨策略。

「如今製造商多數時候也不打折，所以我們到中國去就是為了生產商品。」商店首席運營官查理·伯恩鮑姆（Charlie Birnbaum）說，「我們不再只是為了省錢，而是更經常地進貨」，他稱直接把貨從中國運到自己的倉庫裡，「可以更好地控製商品供應」。

這種做法並非個例，越來越多的美國小型企業親自跑到中國直接提貨以避開供應鏈危機。還有一些企業則開始自己建倉庫，以避開港口擁堵。

美國 中國 供應鏈

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