台灣出口史上最旺 Q3國際收支創5紀錄

台灣出口史上最旺，中央銀行19日公布第三季國際收支，一次寫下五個歷史新高紀錄。央行 統計顯示，第三季出口、進口，今年前三季經常帳順差與金融帳淨流出（淨資產）規模，及第三季金融帳淨流出，均為歷年同期新高，主要原因是出口屢創佳績，台灣「藏富於民」。

央行昨日公布，第3季經常帳順差261億美元，金融帳淨資產增加271億美元，國際收支順差30.7億美元。

央行統計顯示，第三季出口與進口分別為1179.9億與964.2億美元，均創歷史新高，商品貿易順差215.7億美元，較去年同季減少19.6億美元，主要是出口引申需求強勁及國際原油等原物料價格上漲，加上廠商積極採購資本設備，使進口增額超過出口增額。

央行經研處副處長曹體仁指出，今年第三季半導體設備進口92億美元，較去年同季增加37億美元，增幅較大，顯示國內投資 量能持續成長，加上原油等國際原物料價格上漲，使進口增加較大；資料顯示，去年10月國際油價約40.1美元，今年10月增長一倍至82.1美元。

統計顯示，今年前三季經常帳順差810.2億美元，金融帳淨流出702.5億美元，雙雙締造新高水準；央行官員解釋，主要是出口好、經常帳呈順差，國人累積較多國外淨收入，這些錢會透過金融帳到海外投資，反映在金融帳淨資產的增加。

第3季金融帳淨流出271億美元創新高。分析原因，第3季證券 投資淨流出226.9億美元，主要是保險公司投資國外債券增加，使居民對外證券投資淨增147.4億美元，外資減持台股，致非居民證券投資淨減79.5億美元。