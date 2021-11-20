蘋果車龐大商機 美系外資點名鴻海成潛在受惠者

蘋果內部目標四年內、2025年推出自駕汽車。（路透）

蘋果 全力衝刺電動車 事業，將透過委外代工在2025年推出自駕車，花旗證券發布報告點名台灣科技大廠鴻海 等11家亞洲廠商將成為蘋果車（Apple Car）的龐大商機潛在受惠者。

花旗認為，蘋果發展電動車將有兩種情境；情境一是蘋果全力投入、委外代工生產電動車，2025年可望推升營收平均年增10%-15%、EBITDA成長5%-11%；情境二是強化Apple CarPlay生態系統，貢獻營收增2%、每股純益增1%-2%。

外資分析，蘋果以外包生產，將發揮較大的效益，雖然汽車與智慧手機製造不同，例如生產前置作業、交期較長等，真正進入市場預估在2023年後，但蘋果擅長委外代工生產大量產品，可望快速達到年產100萬輛Apple Car的目標。

外資點出Apple Car供應鏈所需四大條件，包含生產基地可能優先選擇美國或墨西哥，而非中國大陸；得具備電池、面板與半導體供應鏈體系；擁有電動車平台，且具量產經濟規模；蘋果能保有IP設計與自主能力。

以上述條件篩選，美系外資認為，亞洲供應鏈有約11家企業符合條件，除了鴻海外，還有南韓的現代汽車、起亞汽車等。

花旗指出，鴻海已準備好要搶進電動車成長商機，鴻海積極推動電動車開放平台MIH聯盟，此聯盟將與夥伴共享規格、零組件與軟體協定，目標是以具有成本競爭力的零組件，以及電動車設計解決方案，來提供電動車代工，同時可以縮短產品開發時程。