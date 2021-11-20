我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

紫光集團新確認債權345億 合計1426億

記者林宸誼／綜合報導

紫光集團等七家企業（簡稱「紫光集團」）債權人會議19日召開，此次會議為書面核查債權表，目前管理人初步確認的債權金額人民幣345.1億元(約54億美元)，如果加上第一次債權人會議確認的債權人民幣1081億，合計已確認債權約人民幣1426億。

21世紀經濟報導，紫光集團管理人已於10月18日，審查完畢債權編制「債權表」並提交第一次債權人會議核查，之後管理人繼續對未審查完畢債權、債權人或債務人提出異議的債權、債權人補充申報債權進行核查，並編制「債權表（二）」。

此次提交債權人會議的「債權表（二）」顯示，截至11月19日，在人民幣565.5億元申報債權中，目前管理人初步確認的債權金額人民幣345.1億元，暫緩確認的債權金額人民幣197.4億元，還有人民幣23億元不予確認。已確認債權中，普通債權占比93%，其餘則是有財產擔保的債權。

如果加上先前第一次債權人會議確認的債權人民幣1081億，目前合計已確認債權約人民幣1426億，結構包括：稅款債權約人民幣2億，債權人為國家稅務總局。

有財產擔保債權約人民幣143億，債權人主要為銀行。

上一則

疫情再起奧地利喊封鎖 股指漲跌互見

下一則

終於等到這一刻…感恩節將現搭機潮 業者準備好了

延伸閱讀

阿里巴巴、浙江國資擬接手紫光 將砸500億人民幣

阿里巴巴、浙江國資擬接手紫光 將砸500億人民幣
房市競爭減緩 更多加州人 Q3買得起中位房

房市競爭減緩 更多加州人 Q3買得起中位房

馬斯克售股套現 不全為繳稅 會計師：可能注資Space X

馬斯克售股套現 不全為繳稅 會計師：可能注資Space X
美國國稅局再發放43萬筆失業救濟金相關的退款

美國國稅局再發放43萬筆失業救濟金相關的退款

熱門新聞

美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

2021-11-17 09:26
在疫情顛覆物流業之前投資集散箱航運的公司，獲致了豐厚報酬。（路透）

供應鏈混亂讓華爾街賺大錢 航運股好日子還有多長？

2021-11-18 23:42
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

馬斯克與桑德斯叫戰 暗示可能賣出更多特斯拉股票

2021-11-14 18:13
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)

還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

2021-11-18 10:08
嬌生公司（J&J）12日表示計畫將公司一分為二，是繼奇異與東芝之後不到一周內第三家宣布要拆分公司的大型企業集團。 路透

合久必分？ 不到一周接連三家公司喊拆分

2021-11-12 10:40
美國前財長桑默斯（左）與諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）12日不約而同評論通膨勁揚問題，但針對美國近來通膨居高不下是不是拜登政府政策失當造成，兩人看法分歧。路透

政策謬誤激升通膨？桑默斯、克魯曼隔空互嗆

2021-11-13 08:32

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫