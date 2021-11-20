紫光集團新確認債權345億 合計1426億

紫光集團等七家企業（簡稱「紫光集團」）債權人會議19日召開，此次會議為書面核查債權表，目前管理人初步確認的債權金額人民幣345.1億元(約54億美元)，如果加上第一次債權人會議確認的債權人民幣1081億，合計已確認債權約人民幣1426億。

21世紀經濟報導，紫光集團管理人已於10月18日，審查完畢債權編制「債權表」並提交第一次債權人會議核查，之後管理人繼續對未審查完畢債權、債權人或債務人提出異議的債權、債權人補充申報債權進行核查，並編制「債權表（二）」。

此次提交債權人會議的「債權表（二）」顯示，截至11月19日，在人民幣565.5億元申報債權中，目前管理人初步確認的債權金額人民幣345.1億元，暫緩確認的債權金額人民幣197.4億元，還有人民幣23億元不予確認。已確認債權中，普通債權占比93%，其餘則是有財產擔保的債權。

如果加上先前第一次債權人會議確認的債權人民幣1081億，目前合計已確認債權約人民幣1426億，結構包括：稅款債權約人民幣2億，債權人為國家稅務總局。

有財產擔保債權約人民幣143億，債權人主要為銀行。