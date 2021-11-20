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北交所首任董事長徐明 助「專精特新」中小企發展推手

記者陳政錄／綜合報導
徐明任北京證券交易所董事長，業界期待他更有作為。(新華社)
徐明任北京證券交易所董事長，業界期待他更有作為。(新華社)

北京證券交易所15日敲鑼開市，這是中國第三家證券交易所，肩負協助本土中小「專精特新」企業發展，擺脫科技「卡脖子」掣肘的重要任務。對於北交所首任董事長徐明，官媒新華社曾形容，他是經驗豐富、有著深厚學識背景的監管者，和善的「交流者」、同事眼中雷厲風行的「實幹家」。

在今年9月，履新北京證券交易所有限責任公司董事長一職前，徐明1月剛就任中國全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司董事長，也就是「新三板」掌舵人，北交所目前也屬於股轉系統的一部分；在此之前，徐明已經擔任全國股轉公司總經理一職兩年有餘。

北交所15日揭牌儀式上，徐明說，新三板運行八年多來，尤其在2019年以來全面深化改革的探索中，服務定位聚焦中小企業、市場結構層次遞進、融資交易靈活多元，初步形成了市場特色，奠定深化新三板改革、設立北京證券交易所的堅實基礎。談到徐明任職近三年的新三板，也就是中國「全國中小股份轉讓系統」，2013年創設之初允許境內所有企業掛牌，特別是中小企業。2017年黃金時期，中國A股上市企業曾盛行併購新三板公司，掛牌家數衝破1萬1000多家，惟到2018、2019年，受大環境改變，出現近千家公司退市潮。

眼見情形不對，中國證監會相繼在2019、2020年推動新三板改革，包括設置基礎層、創新層、精選則分層管理，准許精選層申請轉板至上海科創板、深圳創業板等，一直到11月15日，北交所開市時將71家精選層公司，平移到北交所，組成「升級版新三板」，都與幕後推手—徐明有關。

徐明1993年完成中國人民大學法學院博士學位後，進入當時剛成立的上海證交所工作，在中國證監體系深耕20多年。

回顧徐明2018年到中國全國股轉公司任總經理時，對於外界寄望他的政法長才，徐明說，中國資本市場市以中小投資者主導，但立法和司法層面保護不足，可探索構建保護投資者的制度。接著，他開始推動新三板分層、引入公募基金等長期資金，建立轉板機制、加強監管、健全退出機制等。

2021年1月，徐明屢新中國全國股轉公司董事長時，新華社報導形容，他是監管經驗豐富，有著深厚學識背景的監管者，業界期待他更有作為。

中國 證券 北京

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