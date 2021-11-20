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合肥、西安爭當新能源車之都 搶技術、人才、資金

記者林宸誼／綜合報導
中國各城市搶當新能源汽車之都。圖為比亞迪汽車產線。（歐新社資料照片）
中國各城市搶當新能源汽車之都。圖為比亞迪汽車產線。（歐新社資料照片）

中國今年城市之間造車之爭愈來愈激烈，就在本月初，安徽合肥喊出要加快打造「新能源汽車之都」後，陝西西安也不落人後，提出到2025年成為全中國一流的新能源汽車產業基地。

澎湃新聞報導，西安於11月4日印發「關於加快推動新能源汽車產業高品質發展的實施意見」，提出到2025年成為全中國一流的新能源汽車產業基地，打造「新能源汽車之都」的決心顯而易見。

看似是爭搶項目，實則是搶先進技術、人才與資金，而競爭結果，也可能關乎一座城市至少未來二、三十年的產業走向與經濟發展。

曾當過陝汽集團董事長、於11月6日履新西安市委書記的方紅衛，不到半個月的時間，已先後走訪西安市高新區和經開區兩大工業重地，涉及比亞迪、吉利和陝汽重卡擴能等項目。

他提出，「當前要著力做大做強做優汽車、新材料新能源兩個人民幣千億級產業集群，努力培育更多人民幣百億元企業、千億元產業集群。」

作為新能源汽車賽道上的優等生，合肥市科技局今年8月發布「合肥市『十四五』新能源汽車產業發展規畫」，提出到2025年新能源汽車產值突破人民幣3000億元(約469億美元)，新能源汽車產能達到150萬輛，新能源汽車產量占全市汽車總產量超過50%，占全中國比重超過25%，培育一批國際知名品牌。

也就是說，四年之後，合肥要生產「全中國四分之一」的新能源汽車。一個值得注意的細節是，去年11月合肥官方文件對於2025年新能源汽車產業的發展目標還是「規模超千億，整車達100萬輛」。短短數月，目標分別上調3倍、1.5倍，可見決心。

合肥市委書記虞愛華說，大力發展新能源暨智慧網聯汽車產業，努力做大做強，加快打造新能源汽車之都。

從2002年開始，合肥本土車企安徽江淮汽車集團逐步轉向乘用車，並成為境內最早涉足新能源汽車的企業，如今合肥已經形成從整車、關鍵零組件（電池電機電控）、應用、配套和研發較為完整產業鏈，聚集上下游企業數百家。

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