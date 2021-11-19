我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

響應減碳 台積電與外銀簽永續連結貸款

記者楊筱筠、尹慧中／綜合報導
台積電響應減碳，由渣打銀與星展銀台北分行分別提供ESG績效連結貸款，兩筆合計達878億元新台幣。（路透）
台積電響應減碳，由渣打銀與星展銀台北分行分別提供ESG績效連結貸款，兩筆合計達878億元新台幣。（路透）

第26屆聯合國氣候變化大會(COP 26)要求各國設下更高的2030年減碳目標，台灣科技大廠台積電率先響應。由渣打銀與星展銀台北分行18日分別提供ESG績效連結貸款，兩筆ESG績效連結貸款金額合計高達約新台幣878億元(約31.5億美元)，讓台積電成為近期外銀ESG連結貸款案件中最重量級客戶。

台積電18日與星展銀台北分行簽署3年期10億歐元（約新台幣325億元、11.3億美元）永續績效連結貸款額度（Sustainability-linked Loan, SLL），並與渣打銀簽署兩年期20億美元（約新台幣553億）相關貸款。渣打銀指出，此案成為現階段渣打銀全球提供永續績效連結貸款中規模最大，由渣打銀台灣、香港及新加坡三地聯手承貸。

由於台積電與外銀簽有保密協定，相關貸款利率與貸款資金使用都無法透露。台積電18日僅簡短表示，這是集團策略「綠色金融」的一部分。

台積電歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅日前指出，台積電與歐洲客戶和投資人在ESG領域有「共同語言」。近年台積電在永續發展領域積極作為，強調追求創新之際，也是負責任的採購者、綠色力量執行者，將綠色製造作為永續經營的基石。

據了解，台積電持續評估海外設廠，包括赴美國亞利桑納州設五奈米製程廠；台積電董事長劉德音也曾在今年股東會上拋出，德國設廠在很早期評估階段，由於台積電在歐洲有許多客戶，不少設備也從歐洲買進，讓台積電與星展銀簽訂歐元ESG績效連結貸款，引發金融市場聯想。

金融業人士分析，台積電為晶圓代工龍頭，過去與銀行往來貸款利率都有充足談判空間，根據過往其他企業的永續績效連結貸款案參考，估計利率應在1%上下，且是「階梯式利率」，根據台積電在貸款期間的永續指標表現與績效達成度，提供優惠貸款利率。

台積電給出的永續目標為何？渣打銀指出，包括追蹤台積電兩年內溫室氣體排放，再生能源使用率，以及有效降低空氣與水汙染物的排放量。

星展銀則指出，將參考台積電ESG五大目標實績，包括綠色製造、打造包容職場、建立責任供應鏈、人才培育及關懷弱勢。

台積電 貸款 利率

上一則

阿里巴巴、浙江國資擬接手紫光 將砸500億人民幣

下一則

恒大集團賠售恒騰網絡股票 套現109億港元

延伸閱讀

日本趕著修法 為補貼台積電新廠訂出法律架構

日本趕著修法 為補貼台積電新廠訂出法律架構
趟少康：台灣缺電嚴重 連台積電都被要求減壓

趟少康：台灣缺電嚴重 連台積電都被要求減壓
高通挑起台積、三星搶單戰

高通挑起台積、三星搶單戰
台幣需求大增… 台積電賣匯額度 外匯局鬆綁

台幣需求大增… 台積電賣匯額度 外匯局鬆綁

熱門新聞

美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

2021-11-17 09:26
電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉執行長馬斯克指出，這位競爭對手的前景沒這麼樂觀。（路透）

Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

2021-11-11 21:22
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

馬斯克與桑德斯叫戰 暗示可能賣出更多特斯拉股票

2021-11-14 18:13
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)

還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

2021-11-18 10:08
嬌生公司（J&J）12日表示計畫將公司一分為二，是繼奇異與東芝之後不到一周內第三家宣布要拆分公司的大型企業集團。 路透

合久必分？ 不到一周接連三家公司喊拆分

2021-11-12 10:40
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美