響應減碳 台積電與外銀簽永續連結貸款

台積電響應減碳，由渣打銀與星展銀台北分行分別提供ESG績效連結貸款，兩筆合計達878億元新台幣。（路透）

第26屆聯合國氣候變化大會(COP 26)要求各國設下更高的2030年減碳目標，台灣科技大廠台積電 率先響應。由渣打銀與星展銀台北分行18日分別提供ESG績效連結貸款 ，兩筆ESG績效連結貸款金額合計高達約新台幣878億元(約31.5億美元)，讓台積電成為近期外銀ESG連結貸款案件中最重量級客戶。

台積電18日與星展銀台北分行簽署3年期10億歐元（約新台幣325億元、11.3億美元）永續績效連結貸款額度（Sustainability-linked Loan, SLL），並與渣打銀簽署兩年期20億美元（約新台幣553億）相關貸款。渣打銀指出，此案成為現階段渣打銀全球提供永續績效連結貸款中規模最大，由渣打銀台灣、香港及新加坡三地聯手承貸。

由於台積電與外銀簽有保密協定，相關貸款利率 與貸款資金使用都無法透露。台積電18日僅簡短表示，這是集團策略「綠色金融」的一部分。

台積電歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅日前指出，台積電與歐洲客戶和投資人在ESG領域有「共同語言」。近年台積電在永續發展領域積極作為，強調追求創新之際，也是負責任的採購者、綠色力量執行者，將綠色製造作為永續經營的基石。

據了解，台積電持續評估海外設廠，包括赴美國亞利桑納州設五奈米製程廠；台積電董事長劉德音也曾在今年股東會上拋出，德國設廠在很早期評估階段，由於台積電在歐洲有許多客戶，不少設備也從歐洲買進，讓台積電與星展銀簽訂歐元ESG績效連結貸款，引發金融市場聯想。

金融業人士分析，台積電為晶圓代工龍頭，過去與銀行往來貸款利率都有充足談判空間，根據過往其他企業的永續績效連結貸款案參考，估計利率應在1%上下，且是「階梯式利率」，根據台積電在貸款期間的永續指標表現與績效達成度，提供優惠貸款利率。

台積電給出的永續目標為何？渣打銀指出，包括追蹤台積電兩年內溫室氣體排放，再生能源使用率，以及有效降低空氣與水汙染物的排放量。

星展銀則指出，將參考台積電ESG五大目標實績，包括綠色製造、打造包容職場、建立責任供應鏈、人才培育及關懷弱勢。