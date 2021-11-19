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恒大集團賠售恒騰網絡股票 套現109億港元

記者林宸誼／綜合報導

深陷債務危機的中國恒大集團，為緩解公司自身的現金吃緊，18日宣布已出清恒騰網絡全部股份，累計6次售股合計套現約港元109億元（約13.9億美元），但因為此前入股價格高，估計出清持股後將虧損港元85億元。

澎湃新聞報導，中國恒大和恒騰網絡18日在港交所同步公告，中國恒大已將剩下的恒騰股權約16.62億股，賣給聯合資源投資控股有限公司，出售價格為每股港元1.28元，較11月17日收盤價每股港元1.94元折讓約24.26%，總計港元21.27億元，這是恒大今年來第六次出售恒騰股票。

在此次出售股份之後，中國恒大已出清全部的恒騰網絡持股。

中國恒大在公告中稱，根據銷售股份和代價截至6月30日的帳面價值之間的差額計算，中國恒大預計將從交易中產生約港元85億元的虧損。

今年6月，中國恒大曾以每股港元六元向儒意影業、南瓜電影創始人柯利明出售7.39億股恒騰網絡股份，占總股本8%，回收資金港元44.33億元。此次交易完成後，中國恒大持股37.55%，仍為第一大股東，柯利明持股增加至20.5%成第二大股東。

8月1日，中國恒大再次出售恒騰網絡股份，其中買方一騰訊控股按港元3.2元價格收購公司7%股份，總代價港元20.68億元。買方二以港元3.2元價格收購公司4%股份，交易代價港元11.82億元。兩筆交易總計港元32.5億元。

11月4日，中國恒大再以每股港元2.29元出售恒騰網絡1.5億股股份，持股比率從26.55%降至24.93%，套現約港元3.43億元；11月5日，中國恒大以每股港元2.07元賣出恒騰網絡1.8億股股份，套現約港元3.72億元。11月8日，中國恒大再度出售旗下恒騰網絡股份，以每股港元2.03元，套現約港元4億元，至此，中國恒大從出售恒騰網絡中累計套現約港元109億元。

恒大集團 中國 投資

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