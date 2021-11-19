阿里巴巴Q3淨利潤年減39% 京東由盈轉虧

阿里巴巴第三季財報獲利不佳。（中新社資料照片）

阿里巴巴及京東18日相繼公布第3季財報（2021/2022財年第2季），阿里巴巴淨利潤 人民幣285.2億元（約44.6億美元），年減39%；京東則是由盈轉虧，單季虧損人民幣28億元（約4.3億美元），兩大網路巨頭雙雙獲利不佳。

京東表示，虧損主因是對於京東物流及新業務的投入加大，例如基礎設施、技術研發及品牌商家扶持等。阿里指出，獲利衰退主因是對於特定領域投資 大增及支持商家的補貼，例如阿里投資淘特、本地生活服務及東南亞商Lazada等大增125億元。

值得注意的是，阿里並宣布調降財測，全年營收 目標從原本年增30%，一口氣大減7-10個百分點，降為年增20%至23%。阿里表示，主要是基於對當前宏觀經濟狀況及競爭環境等的不確定性，因此下調2022財政年度的總營收指引。

阿里第3季營收2006.9億元，年增29%，阿里董事會主席張勇表示，阿里在今年第三季重點對內需、全球化及雲計算三大戰略堅定投入，為集團實現長遠可持續發展打下堅實基礎。

張勇說，阿里全球年度活躍消費者達到約12.4億，單季淨增長6200萬，其中9.53億來自中國，2.85億來自海外，正穩步走向服務全世界20億消費者的長期目標。

阿里也透露啟動股份回購計畫進度，9月以約51.47億美元回購約2690萬股美國存託股；截至9月30日阿里的現金、現金等價物約4434.28億元。

京東第3季財報營收2187億元，年增25.5%；虧損28億元，相較去年同期淨利潤76億元，明顯由盈轉虧。

京東集團首席財務官許冉說，強勁業績源自於消費者心智持續加強，更多新老用戶在京東購買日常生活用品。

京東集團總裁徐雷指出，基於業務穩健發展，以及技術和供應鏈上的核心能力，消費者和商業夥伴更加信賴京東，也使京東第三季能夠再次超過國內行業的平均增長速度。

京東財報顯示，截至9月30日，京東過去12個月的活躍購買用戶數，較2020年同期的4.41億，增長25%至5.52億，經營現金流為410億元，12個月的自由現金流為302億元。