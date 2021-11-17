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彭博：中國建立科技「新創白名單」加速取代美國技術

記者林宸誼／即時報導

彭博引述知情人士透露，為避免受制於美國出口管制，中國授權一個政府支持組織，審查和批准雲端、半導體等敏感領域的本地供應商，建立「白名單」以助本土領軍企業實現科技自立。

報導指出，2016年成立、為中國官方提供顧問的信息技術應用創新工作委員會（信創工委會），已被委託幫助制定行業標準，並培訓人員操作受信任的軟體。

這個準政府機構將制定和實施「信息技術應用創新」計劃，信創工委會將從計劃下審查通過的一籃子供應商中選擇，為銀行、數據中心等敏感領域提供技術，而到2025年，這一市場價值將達1,250億美元。

知情人士表示，至今已有1,800家供應商被邀請加入該委員會，包括個人電腦、晶片、網絡和軟體領域。該組織今年來已認證數百家本地公司為會員。

「白名單」的成員和目標，給予北京更多槓桿在敏感領域取代外國科技公司，並加快幫助本土領軍企業實現科技自立、克服美國自川普政府在網絡和晶片等領域實施的制裁。

因此，報導認為，「信創」白名單的存在或加劇中美緊張局勢。

報導引述研究機構Gavekal Dragonomics的技術分析師Dan Wang表示，中國正在努力開發本土技術，而越來越多的境內公司也認同這一政治目標，「這一努力變得更加嚴格，因為沒有人能確定美國的技術可以避免美國的出口管制」。

總部上海的研究公司艾瑞諮詢7月的報告指出，以實體清單為代表的美國「卡脖子」政策，是中國進行信創建設的直接原因和催化劑，凸顯大力投入科技創新、擁有關鍵技術中國國產能力的緊迫性和必要性。

報導進一步提到，有關信創工委會及成員細節鮮見披露，但外資持股比例超過25%的公司，將被排除在外，像是英特爾（Intel）和微軟（Microsoft）等外國供應商。

外資投資的中資科技初創企業也將面臨更高門檻，但知情人士表示，中國兩家最大的雲端服務提供商：阿里巴巴和騰訊控股已通過在當地註冊成立的子公司申請會員身分，來規避這些規定。

中國 美國 雲端

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