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恒大汽車旗下荷蘭電動傳動系統公司 被低價甩賣

記者林汪靜／綜合報導
恒大汽車16日將旗下荷蘭電動傳動系統公司e-Traction以200萬歐元的價格賣給了英國電機製造商Saietta集團。（取材自微博）
恒大汽車16日將旗下荷蘭電動傳動系統公司e-Traction以200萬歐元的價格賣給了英國電機製造商Saietta集團。（取材自微博）

陷入債務危機的中國房企恒大集團賣掉了恒大汽車的部分業務。恒大汽車16日將2019年收購的荷蘭電動傳動系統公司e-Traction以200萬歐元（約229萬美元）的價格賣給了英國電機製造商Saietta集團。另外，作為交易的一部分，恒大已經免除了向e-Traction提供約2120萬歐元（約2428萬美元）貸款。

澎湃新聞報導，Saietta集團表示，收購恒大新能源汽車旗下公司e-Traction將為集團提供新的商業能力和一個已建成的生產設施，以進一步加強自身業務。e-Traction也為重型貨車和公車生產高壓電力電子產品。Saietta執行長Wicher Kist表示，此次收購將使Saietta的業務戰略加快數年。

值得注意的是，此次賣出的e-Traction公司是恒大汽車在2019年3月以人民幣5億元（約7879萬美元）的價格收購的。

2019年3月15日，恒大汽車公告，公司和天津天海同步集團有限公司、湖北泰特機電有限公司及湖北泰特機電有限公司董事長呂超訂立股權轉讓協議，公司以人民幣5億元收購泰特機電有限公司70%股份，該公司持有e-Traction公司的全部股權。

e-Traction創建於1981年，總部位於荷蘭，公司在荷蘭和中國均有生產布局，恒大汽車指出，e-Traction擁有國際最先進的輪轂電機技術，並擁有電驅動力系統六大組合逾20項專利，幾乎覆蓋所有技術關鍵要素。

除了賣掉e-Traction，恒大新能源汽車把2019年5月以5800萬美元收購的英國新創輪轂電機製造商企業Protean Electric賣給英國的電動汽車製造商Bedeo，但交易價格並未披露。

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