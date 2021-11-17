客貨雙增 華航第4季業績唱旺

華航。（本報資料照片）

疫後客貨雙增，航空業迎大復甦。華航16日舉行法說會表示，第4季貨運量增，包括電子新品上市、聖誕節及新年假期的貨運需求，空運先受惠；全球解封國家日增，客運最快明年即可完全復甦，華航將全力搶攻客貨市場。

華航說，客運正迎向復甦，國籍旅客完成疫苗 接種，可以前往的國家愈來愈多，代表著國際旅行結構性改善，客運復甦可期。

對於貨運的展望，華航表示，海運因塞港、缺工、缺櫃致港口周轉率下降，供應危機難解，疫情影響下電子關鍵零組件交貨延遲，需求將在本季出籠，加上歐美節慶在即，貨運需求大增。法人認為，空運價格恐因此再漲一波。

華航受惠航空貨運供不應求，貨運單位收益達歷史高位，為滿足貨運需求，華航除21架貨機外，15架777-800 客機，還有47架客機皆投入客機腹艙載運貨物品項，第4季航空貨運運價居高不下，使得華航貨運將有感成長。

至於客運市場展望，華航表示，雖然第3季客運的市場反彈仍不明顯，然而，隨著各國疫苗覆蓋率逐漸提升，國際間旅行逐漸重新開放，國際客運市場有望漸露曙光。華航將引進節油新窄體客機A321neo新機將配備最新降低接觸控制之個人影音系統，使旅客享受影音娛樂兼顧防疫安全。

掌握客運市場動態，維持班表穩定性，爭取剛性需求客源，並密切注意各國 「邊境 鬆綁與免隔離政策」，隨疫苗施打率提升，彈性調節營運動能，因應航空產業環境變化；依各國邊境開放、地區短期商務、學生及海外工作需求，以及旅行泡泡、旅遊走廊、航點試行，逐步復飛及增班。

航空市場大好，不僅華航展翅高飛，長榮 航空也全力搶攻航空貨運市場商機；法人估，長榮航空第4季單季獲利將衝高，全年順利轉盈，而大股東長榮海運「海空雙賺」，海運外溢的貨量轉到空運，將成最大贏家。

特別的是，昨日傳出，美國洛杉磯港將貨櫃逾期滯留費的收費時間延後一周執行，即到11月22日收取。業界認為，此舉顯示海運塞港問題難解，連白宮也躊躇，且滯留費收取後問題恐怕更嚴重，預告海運盛世再臨。

根據國際海運專家指出，未來，巨型貨輪應是供應鏈危機的關鍵解方，並以長榮的長範輪為例，認為大型船舶一次裝載更多的貨量，能局部解決港口吞吐量窒礙的問題。