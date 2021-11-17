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貨幣虛擬挖礦 中國下重手整治 擬祭出懲罰性電價

記者陳政錄／綜合報導
中國將強力控管虛擬貨幣挖礦行為。（路透）
中國將強力控管虛擬貨幣挖礦行為。（路透）

針對「能耗雙控」、「穩煤電」等議題，中國國家發改委在16日召開的記者會上，重申官方打擊虛擬貨幣「挖礦」行為的決心，強調將以產業式集中式挖礦、國有單位涉及挖礦和比特幣挖礦為重點展開全面整治，並研究對僅繳交居民電價的挖礦者加徵懲罰性電價，形成持續整治相關活動的高壓態勢。

中國國家發改委發言人孟瑋表示，為做好碳達峰、碳中和工作，中國官方將大力推動重點領域節能降碳，聚焦能源消耗佔比較高、改造條件相對成熟、示範帶動作用明顯的重點行業，加大改造升級力度，提升能源效率、降低碳排放強度。

他提到，要持續做好虛擬貨幣「挖礦」全鏈條治理工作，建立長效機制，嚴防「死灰復燃」。展開堅決遏制「兩高」項目盲目發展專項檢查「回頭看」，鞏固前期工作成果，堅決制止「兩高」項目盲目上馬。

對於如何整治虛擬貨幣挖礦，他說，下一步，官方將以產業式集中式挖礦、國有單位涉及挖礦和比特幣挖礦為重點，展開全面整治，並對執行居民電價的單位，若發現參與虛擬貨幣「挖礦」活動，將研究對其加徵懲罰性電價。

此外，就冬季煤碳煤電保供問題，中國國家發改委指稱，到11月底，中國國內電廠存煤可望超過1.4億噸，目前可用22天，較9月底增加9天。孟瑋補充，煤炭期現貨價格已大幅回落，且在今年第一輪寒流來臨前，官方就採取針對性措施，當前供應平穩，今冬明春煤炭安全穩定供應能夠得到可靠保障。

天然氣使用方面，中國國家發改委表示，將組織全力增產增供，並加強重點地區的保障，穩定民生用氣的價格。

糧食方面，發改委表示，今年全國夏糧產量2916億斤，增產59.3億斤，其中早稻產量560億斤，增產14.5億斤。從秋糧生產看，雖然河南、山西、陝西等地受嚴重洪澇和乾旱影響，有所減產，但其他糧食主產區大多實現增產，尤其是東北地區增產較多，秋糧豐收已成定局。

在此之前，中國國家發改委曾於本月10日，召開「虛擬貨幣『挖礦』治理」專題視訊會議，要求嚴查嚴處國有單位機房涉及的「挖礦」活動。

虛擬貨幣 中國 工作

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