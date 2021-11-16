中國工業、消費數據 優於預期 10月表現緩解市場憂慮

中國 國家統計局15日公布，10月規模以上工業增加值年增3.5%，比9月加快0.4個百分點；10月社會消費品零售總額年增4.9%，為三個月最高，工業增加值及消費數據均優於市場預期，緩解市場憂慮情緒，但固定資產投資 及房地產 投資的增幅持續回落，是兩個隱憂。

路透報導，分析師認為，六中全會為下個百年定調，相較更看重經濟品質的提高，對經濟短期波動的憂慮有所緩解。同時除投資外，無論是當期數據，還是兩年平均數據，都有所回升，代表經濟平穩格局不變，只是之前公布的生產者物價指數（PPI）在高位延續讓「滯脹」憂慮難消。

中國國家統計局表示，10月經濟運行總體平穩持續恢復，發展韌性繼續顯現，但結構性矛盾猶存，保持經濟穩定恢復仍需加力，下一步要加強宏觀政策跨周期調節，促進經濟運行保持在合理區間。

10月社會消費品零售總額人民幣4兆454億元（約6374億美元），年增4.9%；累計前十月消費品零售總額年增14.9%。

10月規模以上工業增加值年增3.5%，其中，高技術製造業增加值年增14.7%，比9月加快0.7個百分點。新能源汽車、積體電路、工業機器人產量與去年相比，分別增長127.9%、22.2%、10.6%。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博表示，10月消費年增率雖高於9月和預期，但考慮到10月是消費偏強的月份，有十一長假，因此數據還是稍弱，另外，前十月固定資產投資數據低於預期，這與中國房地產政策嚴控有關，後期預計房地產業整體仍將處於放緩周期，對經濟增長仍將有拖累，隨著官方維護房地產市場平穩發展，後期數據預計將有所改善。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指出，數據比預期好，尤其是消費方面，主要是市場預期太差了，現在一方面不能低估中國政府對經濟的掌控能力，另一方面也不能低估經濟放緩壓力。