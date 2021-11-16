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北交所開市 首日成交額15億美元

財經新聞組／綜合報導
北交所15日正式開市，上市首日81支北交所股票普遍高開。（記者賴錦宏/攝影）
北交所15日正式開市，上市首日81支北交所股票普遍高開。（記者賴錦宏/攝影）

北京證券交易所（簡稱北交所）15日開市，這是中國第三間證券交易所，81家公司開盤交易，成交金額人民幣95.7億元（約15億美元），個股漲幅最高達493%。專家稱，北交所的設立，將有助於「專精特新」型（指具專業化、精細化、特色化、新穎化）的中小型台商在資本市場取得資金。

北交所位於北京西城區金融大街丁26號，15日一早，北交所大樓門禁森嚴，確保北交所順利開市。中國證監會主席易會滿致詞表示，北交所揭牌開市，是資本市場改革發展的又一代表性事件。證監會將堅持「建制度、不干預、零容忍」，持續深化新三板改革，努力辦好北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。希望北交所堅持錯位發展、突出特色，深化與滬深交易所區域性股權市場協調發展。

上海財聯社報導，易會滿指出，設立北京證券交易所，對於進一步健全多層次資本市場，加快完善中小企業金融支援體系，推動創新驅動發展和經濟轉型升級，都具有十分重要的意義。

這81家公司中，以同心傳動為代表的十檔新股集體大漲，同心傳動盤中兩次大漲觸發臨時停牌，收盤漲幅高達493%，大地電氣、志晟信息、晶賽科技漲幅則超過200%。但從原本新三板精選層平移而來的71家公司股價卻表現不佳，超過60檔個股下跌。

北京清華大學台灣研究院助理教授吳維旭認為，北交所的設立，將在資本市場方面為「專精特新」型的台資中小企業提供助力，在國際分工高度細化的當下，「專精特新」型中小企業擁有非常強的競爭力，許多台企皆在此列，科技創新，離不開用市場的力量來引導資源優化配置。

北京 證券 中國

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