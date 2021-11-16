中海油申請想回A股 中國證監會已受理

中海油回A有新進展，中國證監會已受理發行申請。（取材自搜狐財經）

中國 海洋石油 14日在港交所公告，公司已就人民幣股份發行向中國證監會提交包括首次公開發行人民幣普通股（A股）招股說明書（申報稿）在內的申請材料，並於近日收到證監會對公司提交的A股發行申請出具的受理單。

中新經緯報導，隨著中國海洋石油「回A」程序不斷深入，「三桶油」將有望齊聚A股。

先前中國石化在2001年8月8日在A股上市，目前總市值人民幣4721億元（約743.9億美元）；中國石油2007年11月5日在A股上市，目前總市值人民幣8405億元（約1324.4億美元）。

公告指出，此次「回A」擬募集資金不超過人民幣350億元（約55.1億美元），用於包括圭亞那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2氣田等在內的境內外多個油、氣田開發項目，以及補充流動資金。

財務數據顯示，中國海洋石油2021年前三季營收人民幣1636.64億元（約257.8億美元），年增56.30%。

此外，第三季未經審計的油氣銷售收入約人民幣580.3億元（約91.4億美元），年增63.3%，主要是由於國際油氣價格繼續走高和公司油氣銷量上升。該季度內油價 為每桶70.38美元，年增63.6%，與國際油價走勢基本一致。

中國海洋石油曾於9月26日在港交所公告，為了在維持國際發展策略同時，透過股權融資進入中國資本市場以及完善資本架構，公司擬進行人民幣股份發行，將於上交所主板上市。