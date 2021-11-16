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股民：北交所門檻太高了 對散戶不利

特派記者賴錦宏／北京報導
北京民眾吳女士認為，「門檻太高了」，對散戶不利。不像打牌輸了就輸了，這風險太高。（記者賴錦宏／攝影）
北京民眾吳女士認為，「門檻太高了」，對散戶不利。不像打牌輸了就輸了，這風險太高。（記者賴錦宏／攝影）

北京證交所上市首日，81支北交所股票普遍高開。其中，10支直接在北交所上市的新股全部較發行價高開，並即時漲至30%觸發臨時停牌。其中N同心漲幅超5倍，觸發二次臨停。71支精選層自新三板平移至北交所上市股票有48支高開，平均高開幅度逾2%。

在北京西城區金融大街上，幾位北京投資民眾認為，「門檻太高了」，對散戶不利。一位吳姓女士表示，「申請開通，還要前20天都要有50萬人民幣（約7.8萬美元）在帳上，誰會把錢擺著不動？」、「主版有更好的股票，像最近走紅的新能源電池或汽車和減碳概念、航運股票，為何非要到北交所？」；另一位王姓婦人則表示，「自己家裡住附近，有可能會來開戶看盤」，她認為北交所這81支股票「有風險但報酬率高，對北京證券市場未來發展看好！」

根據北交所規定，個人投資者申請許可權開通前20個交易日證券帳戶和資金帳戶內的資產日均不低於50萬元，並須參與證券交易24個月以上；機構投資者准入則不設置資金門檻。另外，北交所新股上市首日不設漲跌幅限制，次日後設立30%漲跌幅。但新股上市首日同樣將實施臨時停牌機制，即當盤中成交價格較開盤價首次上漲或下跌達到或超過30%、60%時，盤中臨時停牌10分鐘。

新華社稱，北交所的啟航將為中國資本市場注入更多改革活力，標誌著資本市場服務中小企業創新發展的能力邁上新台階，未來在直接融資、資源配置、創新資本形成、激發企業家精神和人才創新活力等方面將更加給力。下一步將緊緊圍繞服務中小企業這個主體，牢牢把握支持創新發展這個關鍵，始終聚焦打造「主陣地」這個方向，推進各項制度落地實施，為服務實體經濟高質量發展貢獻力量。

股票 北京 投資

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