港人在台定居連「5年破千人」 偏好兩種地方購屋

淡水。記者游智文／攝影

根據官方資料顯示，港人在台定居人數從2016年突破一千人後，已經連續5年人數超過一千人，今年港人定居許可人數有機會再創新高，港人在台定居甚至是購屋置產日漸普及。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，港人定居人數從2016首度達千人，去年突破1500人，今年前三季已經接近1300人，有機會再創新高，官方統計也顯示，香港 人購屋去年就買了1.84萬坪，位居所有外國人之冠，是日本人在台購屋面積的10倍之多。

香港人在台購屋主要著眼於兩地文化相近，語言能夠溝通，同時台灣 的醫療資源完善，房價與物價也比香港便宜許多，因此有些投資移民公司也介紹香港人在台灣生活，網路上可以看到許多Youtuber介紹台灣生活與房屋物業的影片。

不過香港人到台灣也有許多需要適應的地方，包括台灣許多餐廳經營時段不像香港那麼久，台灣地理位置對於香港人也相當陌生，需要重新適應都會區空間距離。香港人初來乍到，在台灣移動相當依賴大眾運輸工具，捷運、公車、台鐵 都是他們偏好的交通工具。

曾敬德表示，台灣雖然對於港人而言物價相對較低，但台灣的薪資水平也低於香港許多，因此除了退休族群以外，一般的上班階級也不見得能接受台灣的薪資水準而搬遷在台。

香港人在台購屋偏好，跟生活作息與香港經驗有關，包括喜歡在靠近機場的區域購屋，包括桃園、林口等區段，香港人也喜歡靠近海邊，因此會選擇淡海新市鎮這類的區段，一般購屋人通常不會買的空間太大，光是一般標準宅對比香港的居住環境，就有明顯改善。

曾敬德指出，香港人在台購屋雖然成為一種社會現象，但數量還未大到會影響市場供需，因此對於整體市場並未出現明顯影響，但少數特定有香港人購屋的區段，的確對於房市還是會有部分帶動效果。