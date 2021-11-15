過去20年全球財富激增 中國超越美國成財富榜首

顧問業者麥肯錫公布，全球財富在過去20年大增兩倍，且中國超越美國，躍居全球財富榜首。路透

顧問業者麥肯錫公布，全球財富在過去20年大增兩倍，且中國 已超越美國 ，躍居全球財富榜首。這份報告評估十個國家的資產負債表後得出這項結論，這些國家握有全球超過60%財富。

麥肯錫全球研究院合夥人Jan Mischke接受採訪時說：「我們現在比以往任何時候都更加富有。」

根據研究，全球淨資產從2000年的156兆美元，激增至2020年的514兆美元，中國囊括增額近三分之一。中國淨資產前飆升至120兆美元，遠高於2000年的7兆美元。中國2001年加入世界貿易組織（WTO），隨後經濟迅速成長。

在房地產 價格漲幅相較平緩的情況下，美國淨資產在過去20年增加逾一倍至90兆美元，落後中國。報告表示，綜觀美中這兩大經濟體，逾三分之二財富由最富有的前10％家庭把持，且這個占比正持續升高。

報告也說，全球淨資產有68％存放在房地產領域。其他則是基礎設施、機械和設備，以及智慧財產權和專利這類無形資產；無形資產的占比低得多。

金融資產不列入全球財富計算中，因這些資產實際上被負債抵消。例如，個人投資者持有的公司債券，代表著這家公司的負債。