我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

日本JR福島站男子持刀砍人 刺傷八旬婦腹部

過去20年全球財富激增 中國超越美國成財富榜首

編譯洪啟原／綜合外電
顧問業者麥肯錫公布，全球財富在過去20年大增兩倍，且中國超越美國，躍居全球財富榜首。路透
顧問業者麥肯錫公布，全球財富在過去20年大增兩倍，且中國超越美國，躍居全球財富榜首。路透

顧問業者麥肯錫公布，全球財富在過去20年大增兩倍，且中國已超越美國，躍居全球財富榜首。這份報告評估十個國家的資產負債表後得出這項結論，這些國家握有全球超過60%財富。

麥肯錫全球研究院合夥人Jan Mischke接受採訪時說：「我們現在比以往任何時候都更加富有。」

根據研究，全球淨資產從2000年的156兆美元，激增至2020年的514兆美元，中國囊括增額近三分之一。中國淨資產前飆升至120兆美元，遠高於2000年的7兆美元。中國2001年加入世界貿易組織（WTO），隨後經濟迅速成長。

房地產價格漲幅相較平緩的情況下，美國淨資產在過去20年增加逾一倍至90兆美元，落後中國。報告表示，綜觀美中這兩大經濟體，逾三分之二財富由最富有的前10％家庭把持，且這個占比正持續升高。

報告也說，全球淨資產有68％存放在房地產領域。其他則是基礎設施、機械和設備，以及智慧財產權和專利這類無形資產；無形資產的占比低得多。

金融資產不列入全球財富計算中，因這些資產實際上被負債抵消。例如，個人投資者持有的公司債券，代表著這家公司的負債。

中國 美國 房地產

上一則

「大賣空」本尊貝瑞又開砲：馬斯克只想賣掉特斯拉股票

下一則

港人在台定居連「5年破千人」 偏好兩種地方購屋

延伸閱讀

規避美國制裁？華為傳考慮授權智慧手機設計給第三方

規避美國制裁？華為傳考慮授權智慧手機設計給第三方

港口壅塞讓酪農出口陷危機 上半年損失近10億

港口壅塞讓酪農出口陷危機 上半年損失近10億
疫情時代人們讀什麼？「致富心態」奪台誠品暢銷書榜首

疫情時代人們讀什麼？「致富心態」奪台誠品暢銷書榜首
印度購俄製S-400防空系統開始交貨 恐遭美國制裁

印度購俄製S-400防空系統開始交貨 恐遭美國制裁

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲上周在COP26氣候峰會中表示「主導市場超過一世紀的石油巨頭可能會陷入困境，並預言30年後相關企業將陸續倒閉」。(路透)

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

2021-11-07 22:47
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

馬斯克真的賣掉特斯拉股票了 套現11億元繳稅

2021-11-10 19:57
電動皮卡新創公司Rivian 10日風光上市，交易首日大漲近30%，11日續漲22%，但特斯拉執行長馬斯克指出，這位競爭對手的前景沒這麼樂觀。（路透）

Rivian風光上市 馬斯克潑冷水：前景沒這麼樂觀

2021-11-11 21:22
電動車大廠特斯拉股票連兩天遭拋售，市值蒸發1990億美元。（路透）

老闆推文利空 特斯拉兩天重挫16% 市值蒸發1990億美元

2021-11-09 18:30
Rivian上市首日股價大漲29%，樂壞認購該股的電動車預購車主。(路透)

1天賺4千美元 預購Rivian的車主搶到IPO認股權 樂翻

2021-11-10 23:03
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

馬斯克與桑德斯叫戰 暗示可能賣出更多特斯拉股票

2021-11-14 18:13

超人氣

更多 >
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂