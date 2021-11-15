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中國嚴控房市 金九銀十退燒 業者打價格戰促銷到年底

記者戴瑞芬／綜合報導
中國逾八成房企10月業績下滑。 （中新社）
中國逾八成房企10月業績下滑。 （中新社）

中國第3季收緊「房住不炒」政策調控，加上監管房企融資的「三道紅線」發威，不只恒大爆雷，富力、當代置業等多家百強房企也在債務邊緣苦苦掙扎。房市「金九銀十」傳統旺季缺金少銀，易居研究院調查，10月新房成交九年來最差、逾八成房企10月業績下滑，價格戰將持續到年底。

易居研究院監測40城10月新房成交面積比上月下降 1.9%，比去年同期則大降32.4%，創下2013年以來，近九年最差「銀十」。

從增速來看，自6月新建商品住宅成交面積增速年內首次轉負以來，已連續四個月降幅加速擴大。

易居研究院評估，若信貸仍無明顯放寬政策，房企間銷售回款的價格戰將持續到年底，預計年底40城新房單月成交面積可能跌破2000萬平方公尺大關。

除了新房買氣大退燒，在一二線城市的購房交易指標二手住宅（中古屋）市場更急轉直下。易居研究院監測13個熱點城市10月二手住宅成交量，比上月下降26.9%，比去年同期則大降42.8%，累計今年前十月成交量增速創下年內首次轉負至-2.1%。13城成交總量已跌回至2014年10月八年前水平。

值得一提的是，熱點城市杭州二手房市場降溫最為迅速，10月一共僅成交2554套。

據易居研究院統計，今年3月杭州曾一度創下二手房成交量1萬1534套的高點，此後七連降，僅半年杭州二手住宅成交量就從高位縮水了近八成，降至近十年最低值。

金九銀十退燒，房地產市場還未出現明顯的轉暖信號，有八成多房企10月業績明顯下滑。

克而瑞統計，10月逾八成百強房企單月業績降低，其中44家房企的降幅大於30%。百強房企累計銷售增速繼續下滑，多家研究機構均認為，市場趨冷幾已成定局，第4季銷售業績仍然不容樂觀。

據統計，今年前十月百強房企銷售額均值為人民幣1067.5億元（約168.3億美元），年增16.3%，從今年走勢來看，百強房企增速在1-2月達到全年最高之後，即出現了大幅下降，呈現「倒V」走勢。

克而瑞認為，預計年底房企銷售繼續承壓，被迫將透過「以價換量」來促銷售，部分負債率較高的房企將面臨更大的經營壓力。

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