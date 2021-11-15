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比亞迪燃油車 預訂2040年淘汰

記者林宸誼／綜合報導
全球「雙碳」目標下，比亞迪成為第一家明確提出燃油車停產時間表的中國車企。 （美聯社）
全球「雙碳」目標下，比亞迪成為第一家明確提出燃油車停產時間表的中國車企。 （美聯社）

全球「雙碳」目標下，比亞迪成為第一家明確提出燃油車停產時間表的中國車企，比亞迪官方宣布已簽署「零排放中、重型車輛全球諒解備忘錄」，目標是在2030年之前實現零排放中、重型卡車的銷售占比達到30%，2040年之前實現零排放中、重型卡車的銷售占比達到100%，以促進2050年實現零碳排放。

業內認為，作為首家明確提出燃油車停產時間表的中國車企，比亞迪或意在為今後海外市場的擴張做準備，特別是已經推出溫室氣體零排放時間表的歐洲國家。

上海財聯社報導，比亞迪在第26屆聯合國氣候大會閉幕當日，還與包括富豪、福特、通用汽車、賓士、捷豹路虎等五家知名車企一起，做出了2040年前在全球逐步淘汰燃油車（包括乘用車和箱型貨車），並力爭於2035年前在全球主要市場率先實現零排放的承諾。

儘管比亞迪方面並未透露在歐洲的具體布局進程，但近期的幾則招聘信息透露出部分端倪，就在比亞迪官宣簽署「備忘錄」的當日，比亞迪汽車官方公眾號發布了比亞迪歐洲長測員招募的信息，顯示「長測員」的任務是在2022年駕駛比亞迪新能源車在歐洲巡遊測試二到四周。

今年9月，一份「比亞迪德國工廠技術支援工程師」的招聘信息也在網上流傳，信息中特別標明，擁有車輛及商用車專案經驗者優先；而更早之前的3月，比亞迪弗迪電池發布的一份內部招聘信息顯示，弗迪電池新工廠籌建處（歐洲組）正在籌建海外第一個電池工廠，主要負責鋰離子動力電池的生產、包裝及儲運等業務。

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