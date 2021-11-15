回應官方要求 兩大巨頭騰訊、抖音版權大和解

抖音公告表示，已收到來自騰訊創作服務平台的申請。 （美聯社）

短影音分享平台抖音 （TikTok）公告，已收到來自騰訊創作服務平台的申請，希望大量全網熱門的影視綜獨家版權作品的二創短視頻（二次創作短影音）可以外發到抖音，補充抖音內容生態。

騰訊回應表示，騰訊創作服務平台正計畫向創作者逐步開放授權合規的版權內容以及創作工具，創作者可以在合法合規的基礎上對此進行二次創作。

中國證券報報導，抖音表示，騰訊這一舉動回應了工信部關於互聯互通的要求，非常高興騰訊版權內容在抖音上分享，將有助於同時改善騰訊和抖音雙方用戶的體驗。

抖音指出，先前多次申請微信開放平台恢復抖音和西瓜的影音分享、登錄功能，以便雙方使用者更順暢地實現信息分享。

騰訊這一舉措回應了工信部關於互聯互通的要求，其非常高興騰訊版權內容在抖音上分享，這將有助於同時改善騰訊和抖音雙方用戶的體驗。

騰訊握有眾多影視內容版權，而與抖音早前在版權方面就有交鋒。

今年4月9日，50多家影視公司、五大長影音平台及影視行業協會發出聯合聲明，呼籲短影音平台和公眾帳號生產營運者，尊重原創、保護版權，未經授權不得對相關影視作品實施剪輯等侵權行為。

4月23日，超過70家影視傳媒單位及500多名藝人再度發出聯合倡議，宣導短影音平台積極參與版權內容合規治理，即日起清理未經授權的切條、搬運等影視作品內容。而短影音平台集中於抖音和快手這兩大平台。

8月中旬，騰訊視頻方面表示，該平台在熱播劇「掃黑風暴 」開播前後反復向抖音提示和交涉，但仍發現抖音上持續存在大量未經授權剪輯「掃黑風暴」的侵權影音，於是以侵犯著作權及不正當競爭為案由，將抖音告上北京 智慧財產權法院，要求抖音賠償經濟損失及維權支出共計人民幣1億元。

北京智慧財產權法院已於8月17日立案，抖音方面當時回應，對騰訊此前關於該劇的投訴已及時處理下線，將依騰訊起訴具體情況積極應對。