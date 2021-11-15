元宇宙六大商機 台灣供應鏈受惠

元宇宙 牽動無線VR 頭戴式裝置所需的WiFi 7技術、更強大的圖型處理器、雲端運算技術、眼動和運動追蹤技術、電競電腦及VR顯示器等六商機，摩根士丹利看好聯發科、世芯-KY、台積電 等可成為相關供應鏈。

摩根士丹利過往預估，SoC（系統單晶片）、感應器、DRAM和OLED等半導體組件將受惠於AR、VR商機，不過因未有殺手級應用，對於AR、VR相關的半導體需求並未顯著提升。

此次元宇宙應用範圍更廣，技術門檻高，有潛力擴大半導體市場，惟摩根士丹利預估，除非出現殺手級應用，否則元宇宙短期內能帶來的效益有限，難以反映在相關供應鏈明後年的獲利。

摩根士丹利歸納出元宇宙的關鍵技術趨勢，首先，擁有30Gbps傳輸速度的WiFi 7技術將比預期更早研發，而聯發科具WiFi 6技術應有機會搭上商機。其次，大陸品牌VR裝置崛起，聯發科有機會推出相應的晶片。

第三，元宇宙需要的圖形處理和雲端運算技術較現行遊戲所使用的AR/VR所用的還要更加進步，台積電躍關鍵要素。第四，動態追蹤技術將使VR內容有效回饋；第五，VR應用將帶動電競電腦需求成長；第六，高解析度的VR顯示器也是關鍵組件，台積電將躍居生產關鍵。