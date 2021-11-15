擁百萬個資海外上市 中國要監管

在滴滴出行赴美上市遭中國 當局喊卡後，中國官方不斷提高網路安全的管控。中國國家互聯網信息辦公室14日發布「網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）」，規定處理一百萬人以上個人資料的數據處理者赴國外上市，以及赴香港 上市的業者有可能影響國家安全的，必須申報網路安全審查。

據「網信中國」微信公號，中國網信辦昨發布「網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）」，內容共九章七十五條，涉及個人信息保護、重要數據安全、數據跨境安全管理、互聯網平台運營者義務、監督管理，以及法律責任等。

意見稿提出，應當按規定申報網路安全審查的情況有：一、匯聚掌握大量涉及國家安全、經濟發展、公共利益的數據資源的互聯網平台運營者實施合併、重組、分立，影響或可能影響國家安全的。二、處理一百萬人以上個人資料的數據處理者赴國外上市的。三、數據處理者赴香港上市，影響或可能影響國家安全的。四、其他影響或可能影響國家安全的數據處理活動。

在數據出境部分，要求重要數據、關鍵信息基礎設施運營者和處理一百萬人以上個人信息的數據處理者向境外提供個人信息等情形，要先通過中國網信部門的數據出境安全評估。

此外，大型互聯網平台運營者在境外設立總部或是運營中心、研發中心，也應當向中國網信部門和主管部門提出報告。

在保護個資 部分則要求，數據處理者處理個資，應具明確、合理的目的，遵循合法、正當、必要的條件。此外，不得將人臉、步態、指紋、虹膜、聲紋等生物特徵，作為唯一的個人身分認證方式，以強制個人同意收集其個人生物特徵資訊。

根據意見稿，數據處理者若不履行條例中列出的個資和數據安全保護義務，最高可被處以人民幣5000萬（約788萬美元）以下或上一年度營業額的5%以下罰款，並禁止相關人員擔任相關企業的董監事或高管。

此前，滴滴出行赴美上市，遭中國當局喊卡，進行網路安全審查，並被勒令停止新用戶註冊，下架叫車App，而中國官方也一再強調網路數據安全的重要性。

目前在香港上市的中國網路企業，包括騰訊控股、阿里巴巴、京東集團、百度集團、嗶哩嗶哩等。