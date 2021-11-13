北交所開市通關測試 15日首批上市達81家

北京證券交易所15日正式開市。(取材自微博)

北京證券 交易所15日正式開市、交易，除了十家IPO，加上從精選層平移過來的71家公司，北交所首批上市公司將達81家，其中4股市值逾100億人民幣(約15.6億美元)。根據規定，十支新股上市首日無漲跌幅限制，備受市場期待的是，北交所開市將打造服務創新型中小企業主陣地。

有別於上交所和深交所的組織形式都屬於會員制，北交所是第一家公司制證券交易所，因此，隨著北交所開市倒數計時，13日開展開市通關測試。

路透報導，截至11月12日，累計有超210萬戶投資 者預約開通北交所合格投資者許可權，開市後合計可參與北交所交易的投資者超400萬戶。共有112家證券公司獲得會員資格成為北交所正式會員。

同時，北交所宣布設立以來，十家已完成公開發行等程序的企業，將直接在北交所上市，71家存量精選層公司平移至北交所上市的相關流程已履行完畢，屆時81家公司將成為北交所首批上市公司。

北京晚報報導，恒合股份、科達自控、晶賽科技、同心傳動、中設諮詢、廣道高新、中寰股份、志晟信息、大地電氣、漢鑫科技10檔精選層新股於11月10日發布的「向不特定合格投資者公開發行股票並在北京證券交易所上市公告書」，經北交所同意，公司股票於11月15日上市，這相當於進一步確認北交所的開市時間。

證券時報報導，從股權屬性看，北交所首發81家企業，民企數量最多，占比高達85%。

根據企業所屬的行業分布情況，由於新三板主要服務於中小企業，而隸屬於新三板的精選層則與滬深交易所有不同，行業分布體現了服務創新創業中小企業的定位。這次參與測試機構包括全國股轉公司、北交所、中國結算、深證通、中證指數以及各證券公司、資訊商、基金公司。