台幣需求大增… 台積電賣匯額度 外匯局鬆綁

台積電日前因為「資金需求孔急」，拜會央行外匯局，希望調高該公司每日賣匯限額。(本報資料照片)

消息人士透露，全球晶圓代工龍頭台積電 日前因為「資金需求孔急」，拜會台灣央行 外匯局，希望調高該公司每日賣匯限額，經過溝通，央行已同意並通知台積電，適度放寬其每日結售額度。

路透報導，過去一年來，台灣出口受惠於美中貿易戰轉單效應，表現亮麗，出口商更是滿手美元，再加上外資匯入等因素，新台幣面臨沉重的升值壓力。台灣央行今年初對出口商祭出美元「限售令」，規定出口商每個營業日的結售美元限額，其中又以台積電可結售的額度最大。

不過，隨著台積電營收創新高且生產基地集中在台灣，但收入多為美元，再考慮到該公司未來兩、三年將在台灣擴大投資建廠，新台幣的資金需求量大增，再加上固定的發放員工薪資及現金股利，以目前央行給台積電的每日結售額度，將無法滿足台積電的新台幣資金需求。

消息人士說，央行與台積電溝通並經仔細估算後，同意並已通知台積電，提高該公司的每日美元結售額度。消息人士說：「央行最大原則是，不要集中、不要無預警，不要突然集中在幾天內拋售美元。」另一位知情人士表示，央行希望「拋匯量能夠平均一點、不要讓市場有太大的波動」。

這位知情人士說，台積電目前的新台幣資金需求包括：支付給台灣廠商的幾筆建廠費用、員工薪資及現金股利等。其中光是發放現金股利，就達100億美元。不過，台積電正在擴大投資，未來將進口機器設備，赴美國和日本等地投資，對於美元等外幣的需求也相當可觀。

路透表示，央行與台積電都暫無回應。

兩位大型銀行外匯交易員9月曾透露，台灣央行陸續致電各大銀行，要求外匯交易員的美元賣單，單筆不要超過500萬美元。另據四位消息人士今年初透露，台灣央行為穩定匯率，當時向多家大型出口商重申分散拋匯原則。