不再發戰報…今年雙11買氣冷 天貓銷售額年增率創新低

今年中國「雙十一」網路購物狂歡節不再瘋狂，圖為京東消費及產業發展研究院院長劉暉站在「雙十一」銷售數據展示板前。（美聯社）

在中國 官方高調反壟斷與強監管下，今年的「雙11」網路購物狂歡節不再瘋狂。天貓今年銷售額年增率僅8.45%，較過去3年約26%的成長幅度明顯放緩，創史上新低，是近年來少見「冷清」的雙11。京東的總交易額雖仍比去年成長28.58%，但也低於去年32.83%的增幅。

天貓12日凌晨公布今年「雙11」從11月1日到11日的成交額為5403億元人民幣(約846.5億美元)，相比2020年的4982億元，僅成長8.45%；京東「雙11」的總交易額則為人民幣3491億元，與2020年2715億元的業績相比，成長28.58%。

中國國家郵政 管理局12日凌晨發布的數據也顯示，11月1日到11日，中國全國郵政、快遞企業共處理快件47.76億件，年增超過兩成。但11日當天共處理快件6.96億件，年增僅3.1%，遠低於去年26%的增幅。

今年雙11，各家電商 都很低調，並取消往年即時發布的「戰報」，直至12日凌晨才發布整體業績，氣氛也顯得較往年冷清。

此外，中國當前整個大環境，也已不利於電商繼續炒作「雙11」來拉抬業績。例如，「雙11」前夕，國家市場監管總局就發布規範「雙11」促銷的文件，要求電商禁止採取先提價後打折等違法方式開展促銷。

天貓副總裁楊光回應今年雙11沒有設置數據大螢幕公布「即時戰報」時，解釋是公司在調整未來的長期戰略，日後會更加重視商家和消費者體驗，同時亦會更關注長期的社會價值，例如綠色公益等。

上海「澎湃新聞」指出，今年「雙11」前，不少中國民眾已表態拒絕參與「雙11」。「深燃」公眾號則訪談中國年輕人，指雙11各種湊單、囤貨，因想「占便宜」反而囤了很多用不完的商品。中國證券日報則把矛頭指向電商巨頭，強調雙11的「成交額崇拜」可休矣，並呼籲中國電商，「夢想還可以更遠大」。